Amazon dégaine une offre XXL pour les French Days avec l’écran gaming incurvé MSI G32CQ5P à prix fracassé. Une diagonale de 31,5 pouces, du WQHD en 170 Hz et un design immersif pour moins de 180 € !
Le MSI G32CQ5P est un écran taillé pour les joueurs qui veulent vivre leurs parties dans les meilleures conditions. Ce modèle de 31,5 pouces combine une dalle incurvée WQHD (2 560 x 1 440) avec un taux de rafraîchissement de 170 Hz et un temps de réponse de seulement 1 ms. À l’occasion des French Days sur Amazon, il profite d’une baisse spectaculaire à 179,99 € au lieu de 349,99 €, soit presque la moitié de son prix habituel. Une belle occasion de mettre la main sur un moniteur gaming performant et immersif.
Pourquoi choisir l'écran MSI G32CQ5P ?
- Expérience de jeu ultra-immersive
- 170 Hz + 1 ms réactif
- Excellent rapport qualité/prix
Un écran gaming immersif en WQHD
Pensé pour plonger les joueurs au cœur de l’action, le MSI G32CQ5P mise sur une dalle incurvée 1500R. Ce rayon de courbure crée un effet enveloppant idéal pour les sessions longues, renforcé par une conception sans bordures qui facilite l’immersion, même en configuration multi-écrans. Le format WQHD de 31,5 pouces permet de profiter d’une définition plus précise que le Full HD, tout en conservant une fluidité exemplaire grâce aux 170 Hz.
Des performances calibrées pour l’esport
Avec un temps de réponse de 1 ms (GtG), le MSI G32CQ5P limite drastiquement l’effet de ghosting et garantit un suivi précis des mouvements rapides. La technologie Adaptive Sync permet quant à elle de synchroniser la carte graphique avec l’écran afin d’éliminer les déchirures d’image et les saccades. Ce combo vitesse + réactivité séduira particulièrement les amateurs de FPS et de compétitif.
Des couleurs riches et un confort visuel soigné
Le moniteur couvre 115 % de l’espace sRGB et peut afficher plus d’un milliard de couleurs pour un rendu riche et détaillé. MSI ajoute des filtres anti-scintillement et une réduction de la lumière bleue, de quoi préserver vos yeux lors des longues sessions. Le mode Night Vision vient en renfort pour améliorer la visibilité dans les scènes sombres, un atout non négligeable dans les jeux compétitifs.
Une connectique polyvalente
Compatible PC, consoles et ordinateurs portables, le G32CQ5P propose un DisplayPort 1.2a (WQHD 170 Hz) et deux entrées HDMI 2.0b (WQHD 144 Hz). Son joystick de navigation à 5 directions à l’arrière rend la configuration intuitive et rapide. Que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou PC, l’écran s’adapte sans compromis.
