Des performances calibrées pour l’esport

Avec un temps de réponse de 1 ms (GtG), le MSI G32CQ5P limite drastiquement l’effet de ghosting et garantit un suivi précis des mouvements rapides. La technologie Adaptive Sync permet quant à elle de synchroniser la carte graphique avec l’écran afin d’éliminer les déchirures d’image et les saccades. Ce combo vitesse + réactivité séduira particulièrement les amateurs de FPS et de compétitif.

Des couleurs riches et un confort visuel soigné

Le moniteur couvre 115 % de l’espace sRGB et peut afficher plus d’un milliard de couleurs pour un rendu riche et détaillé. MSI ajoute des filtres anti-scintillement et une réduction de la lumière bleue, de quoi préserver vos yeux lors des longues sessions. Le mode Night Vision vient en renfort pour améliorer la visibilité dans les scènes sombres, un atout non négligeable dans les jeux compétitifs.

Une connectique polyvalente

Compatible PC, consoles et ordinateurs portables, le G32CQ5P propose un DisplayPort 1.2a (WQHD 170 Hz) et deux entrées HDMI 2.0b (WQHD 144 Hz). Son joystick de navigation à 5 directions à l’arrière rend la configuration intuitive et rapide. Que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou PC, l’écran s’adapte sans compromis.