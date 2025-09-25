Pensés pour les utilisateurs d’iPhone, ces écouteurs profitent d’une intégration logicielle sans équivalent. Connexion instantanée, bascule automatique entre appareils, commandes tactiles intuitives : tout est conçu pour simplifier l’usage au quotidien. Même côté confort, les embouts en silicone assurent une tenue ferme et agréable, y compris lors d’écoutes prolongées.

L’autonomie, souvent critiquée sur les premiers modèles, a été améliorée : les AirPods Pro 2 offrent jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit, et plus de 30 heures au total avec le boîtier MagSafe. Leur design compact et discret, couplé à une recharge rapide et simple, renforce leur attractivité dans un marché saturé de concurrents.

Une promo qui tombe à pic pour les French Days

Le lancement des AirPods Pro 3 entraîne une baisse immédiate du tarif de la génération précédente. À l’occasion des French Days, ce modèle voit son prix tomber à 199 €, soit 50 € de moins que son tarif habituel. Un deal intéressant pour profiter d’un produit Apple haut de gamme, sans attendre les prochaines vagues de promotions.