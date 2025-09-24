La tondeuse OneBlade Pro 360 répond aux besoins des utilisateurs qui aiment varier leur style, du rasage net à la barbe de quelques jours. Son système de lames 360 pivote pour suivre les courbes du visage et du corps, ce qui rend la coupe plus précise sans nécessiter de multiples passages.

Le sabot réglable propose vingt hauteurs, ce qui simplifie l'ajustement selon la longueur souhaitée. On peut trouver pratique de rincer la lame sous l'eau, surtout quand on est pressé le matin ou avant une sortie. Certains diront que la résistance de la lame en inox, annoncée pour quatre mois d'utilisation, apporte un vrai plus côté durée de vie.