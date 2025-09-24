Ce rasoir Philips OneBlade permet de soigner sa barbe ou d'entretenir son corps, en profitant d'un tarif rarement constaté pour ce niveau d'équipement.
Le Philips OneBlade Pro 360 tombe à 79,99 € chez Amazon pour les French Days, soit une baisse de 33 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce rasoir-tondeuse vise un usage quotidien, pour ajuster la barbe, dessiner les contours ou raser le corps. Il se manipule facilement et s'adapte à différentes longueurs de poil, sans effort particulier.
Ce rasoir-tondeuse assure une coupe précise grâce à sa lame 360 pivotante. Son sabot réglable s'adapte à tous les styles, du rasage de près à l'entretien d'une barbe plus longue. Ce niveau de polyvalence reste rare à ce tarif.
Le Philips OneBlade Pro 360
Tondeuse visage et corps, confortable et simple d'utilisation, adaptée à tous types de barbes et de poils.
✅ Avantages
- Technologie OneBlade à 12 000 mouvements/minute efficace sur tous types de poils
- Lame 360 pivotante pour atteindre les zones difficiles
- Sabot réglable avec 20 hauteurs de coupe de 0,4 à 10 mm
- 100 % étanche pour un nettoyage rapide sous l'eau
- Lame en inox durable, utilisable jusqu'à 4 mois avant remplacement
❌ Inconvénients
- Autonomie limitée par rapport à certains modèles concurrents
- Nécessite un changement de lame tous les 4 mois pour une efficacité optimale
Une tondeuse polyvalente pour un usage quotidien
La tondeuse OneBlade Pro 360 répond aux besoins des utilisateurs qui aiment varier leur style, du rasage net à la barbe de quelques jours. Son système de lames 360 pivote pour suivre les courbes du visage et du corps, ce qui rend la coupe plus précise sans nécessiter de multiples passages.
Le sabot réglable propose vingt hauteurs, ce qui simplifie l'ajustement selon la longueur souhaitée. On peut trouver pratique de rincer la lame sous l'eau, surtout quand on est pressé le matin ou avant une sortie. Certains diront que la résistance de la lame en inox, annoncée pour quatre mois d'utilisation, apporte un vrai plus côté durée de vie.
Un prix compétitif pour un appareil durable
Amazon affiche le OneBlade Pro 360 à 79,99 € à l'occasion des French Days. Ce positionnement permet d'accéder à une tondeuse robuste, pensée pour durer et s'intégrer facilement dans la routine de soin. Sa lame inox, simple à remplacer, limite les frais d'entretien. Le format compact s'adapte à la salle de bain ou à la trousse de voyage, ce qui rassure pour un usage fréquent ou nomade.
