L'ordinateur portable allie puissance graphique et rapidité, pour jouer ou travailler dans de bonnes conditions, à un tarif rarement atteint pour ce type de configuration.
Le PC portable ERAZER Crawler E30e tombe à seulement 374,99 € au lieu de 424,99 € avec le code COCORICO25, soit 12 % de réduction et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle chez Cdiscount. Ce modèle s'adresse à ceux qui cherchent un ordinateur polyvalent pour le jeu et les usages quotidiens, avec une carte graphique dédiée RTX 2050 et un processeur Core i5 rapide.
Le châssis reste compact, l'écran Full HD de 15,6 pouces convient aussi bien à la bureautique qu'au divertissement. On peut trouver que l'absence de Windows laisse le choix de l'installer soi-même selon ses préférences.
L'ordinateur portable peut faire tourner des jeux récents grâce à sa carte graphique RTX 2050. Son SSD de 512 Go assure des démarrages rapides et un espace de stockage suffisant pour les applications courantes.
Le PC Portable Medion Erazer Crawler E30e
Une machine polyvalente pensé pour le jeu occasionnel et les usages quotidiens, adapté aux besoins essentiels avec RTX 2050.
✅ Avantages
- Carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050 adaptée au jeu en Full HD
- Processeur Intel Core i5-12450H à 8 cœurs pour de bonnes performances multitâches
- Écran 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels), idéal pour le confort visuel
- Stockage SSD de 512 Go garantissant des lancements rapides
- Poids contenu de 2,03 kg pour un transport facilité
❌ Inconvénients
- Mémoire vive limitée à 8 Go pour certains usages exigeants
- Absence de système d'exploitation préinstallé, installation de Windows ou autre à prévoir
- Clavier AZERTY non rétroéclairé, moins pratique en environnement sombre
Un confort d'utilisation pour le jeu et le travail
L'ordinateur portable ERAZER Crawler E30e s'intègre facilement dans un usage quotidien, que ce soit pour les études, le télétravail ou le divertissement. Le clavier au format AZERTY permet de taper confortablement, même lors de longues sessions. La connectique classique simplifie la connexion de vos périphériques, comme une souris ou un casque, sans prise de tête. L'écran Full HD affiche une image nette, agréable pour regarder des vidéos ou suivre une visioconférence.
Sa carte graphique dédiée RTX 2050 gère les jeux récents en résolution correcte, tout en restant adaptée à la création de contenus ou à la retouche photo. La capacité de stockage SSD accélère l'ouverture des programmes et réduit les temps d'attente, ce qui rend l'utilisation plus fluide au quotidien.
Un prix maîtrisé pour une configuration polyvalente
Cdiscount propose le PC portable ERAZER Crawler E30e à 374,99 €. Ce modèle se positionne comme une solution simple et fiable pour jouer ou travailler sans contrainte. Son format reste pratique à transporter, son autonomie s'ajuste selon l'usage. Ce PC portable répond aux besoins quotidiens et supporte un usage polyvalent, sans sacrifier la réactivité.
