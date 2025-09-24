Le PC portable ERAZER Crawler E30e tombe à seulement 374,99 € au lieu de 424,99 € avec le code COCORICO25, soit 12 % de réduction et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle chez Cdiscount. Ce modèle s'adresse à ceux qui cherchent un ordinateur polyvalent pour le jeu et les usages quotidiens, avec une carte graphique dédiée RTX 2050 et un processeur Core i5 rapide.

Le châssis reste compact, l'écran Full HD de 15,6 pouces convient aussi bien à la bureautique qu'au divertissement. On peut trouver que l'absence de Windows laisse le choix de l'installer soi-même selon ses préférences.