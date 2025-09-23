Le Samsung Galaxy S25 avec Buds3 tombe à 749 € chez Fnac, soit 31 % de réduction, le prix le plus bas jamais vu pour ce lot. Le smartphone se veut polyvalent pour suivre le rythme de la journée, du travail aux loisirs, tandis que les écouteurs misent sur un son immersif et une gestion du bruit efficace.

Certains diront que ce type d'offre groupée se fait rare, surtout à ce niveau de prix. Le format compact et l'autonomie sont pensés pour un usage simple, que ce soit à la maison ou en déplacement.