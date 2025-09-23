Le LG Ultragear passe à 179,99 € avec une baisse de 40 % chez Amazon. Cet écran vise d'abord les joueurs qui cherchent une expérience fluide et précise. Sa dalle 27 pouces affiche des images détaillées, avec un taux de rafraîchissement élevé et une réactivité qui aide lors des phases de jeu rapides.

Les amateurs de compétitif ou de titres nerveux y trouvent un avantage concret, même pour des sessions prolongées. On peut trouver qu'un tel rapport usage/prix se fait rare, surtout hors période de soldes.