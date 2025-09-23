Un écran pensé pour fluidifier vos parties en ligne, avec une résolution nette et une réactivité rarement vue à ce tarif.
Le LG Ultragear passe à 179,99 € avec une baisse de 40 % chez Amazon. Cet écran vise d'abord les joueurs qui cherchent une expérience fluide et précise. Sa dalle 27 pouces affiche des images détaillées, avec un taux de rafraîchissement élevé et une réactivité qui aide lors des phases de jeu rapides.
Les amateurs de compétitif ou de titres nerveux y trouvent un avantage concret, même pour des sessions prolongées. On peut trouver qu'un tel rapport usage/prix se fait rare, surtout hors période de soldes.
L'écran gaming affiche une image claire grâce à sa résolution QHD. Son taux de rafraîchissement élevé rend chaque mouvement plus fluide, ce qui aide à suivre l'action sans décalage. Il se distingue dans sa catégorie pour des sessions de jeu réactives et immersives.
LG Ultragear 27GS75Q-B.AEU
Écran 27 pouces QHD, usage gaming intensif, affichage rapide, couleurs fidèles, compatible FreeSync et G-Sync.
✅ Avantages
- Taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz (200 Hz overclocké) pour une très grande fluidité
- Temps de réponse de 1 ms, idéal pour les jeux compétitifs
- Dalle IPS QHD (2560x1440) offrant précision et angle de vision large
- Compatibilité AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync pour une image sans déchirure
- Couverture sRGB 99 % selon la norme CIE1931 pour un rendu fidèle des couleurs
❌ Inconvénients
- Absence de réglage en hauteur ou d'ergonomie avancée sur le pied
- Luminosité limitée pour la HDR10, peu adaptée à un usage cinéma exigeant
- Pas de haut-parleurs intégrés
Une fluidité d'affichage pensée pour le jeu
L'écran gaming améliore la réactivité pendant les parties en ligne. Sa fréquence de 180 Hz, extensible à 200 Hz, assure des images sans flou même lors de mouvements brusques. Ce modèle affiche des couleurs fidèles, ce qui reste appréciable si vous aimez aussi regarder des contenus vidéo ou travailler sur des images. Certains diront que le confort visuel compte autant que la rapidité, surtout lors de longues sessions.
Le temps de réponse d'une milliseconde plaît à ceux qui cherchent à réduire le temps entre chaque action à l'écran et ce qu'ils font à la souris ou au clavier. La compatibilité avec FreeSync et G-Sync limite les effets de déchirement d'image, ce qui rend l'expérience de jeu plus stable, même si la carte graphique change de gamme ou évolue avec le temps.
Un positionnement adapté à un usage polyvalent
Amazon affiche le LG Ultragear à 179,99 €. Ce tarif place ce modèle dans une catégorie accessible pour un écran QHD réactif. Le format 27 pouces reste maniable sur un bureau classique.
Ce produit vise ceux qui cherchent un affichage rapide sans négliger la qualité d'image pour le travail ou le loisir. L'ensemble convient à un usage quotidien, avec un vrai confort visuel pour le jeu comme pour la bureautique.