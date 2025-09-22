Le prix des 2 Philips Hue Play passe à 112,07 €, soit une remise de 20 % constatée chez Amazon. Ce kit propose une installation simple pour personnaliser l'éclairage de votre salon ou de votre espace gaming.

Les deux barres LED s'intègrent facilement derrière un téléviseur, sur un meuble ou au sol. Il s'agit d'une solution connectée qui fonctionne avec Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit. On peut trouver que cette souplesse d'usage, pratique au quotidien, contribue au succès de la gamme Hue.