Le mini PC trouve sa place sur un bureau sans prendre de place, tout en gérant la bureautique, le multimédia ou des usages créatifs. Sa puissance facilite le travail avec de gros fichiers ou l'utilisation de logiciels exigeants, que ce soit à la maison ou au bureau. On peut le déplacer facilement d'une pièce à l'autre, voire l'emporter lors d'un déplacement pour garder ses habitudes de travail.

La connectique variée permet de brancher plusieurs écrans ou accessoires, sans se soucier du manque de ports. Certains apprécieront le silence de fonctionnement, qui évite d'être dérangé pendant une réunion ou un moment détente. Même après plusieurs heures, le boîtier reste relativement frais, ce qui rassure pour la durée de vie des composants.