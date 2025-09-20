L’hébergement web est un passage obligé pour tout entrepreneur, freelance ou créateur de projet digital. Avec son offre Cloud tout inclus, o2switch met en avant une solution simple, transparente et sans frais cachés.

L’entreprise française propose actuellement une remise spéciale pour les lecteurs de Clubic qui fait tomber le prix à 4,25 €/mois au lieu de 16 € pendant 12 mois, avec le code promo CLUBIC qui offre -15 % supplémentaires. Une occasion idéale pour s’appuyer sur un hébergeur local, fiable et reconnu, tout en maîtrisant son budget.