Un hébergeur premium 100 % français à prix réduit, c’est possible avec o2switch. Son offre Cloud tombe à seulement 4,25 €/mois, avec ressources illimitées et support 24/7 inclus.
L’hébergement web est un passage obligé pour tout entrepreneur, freelance ou créateur de projet digital. Avec son offre Cloud tout inclus, o2switch met en avant une solution simple, transparente et sans frais cachés.
L’entreprise française propose actuellement une remise spéciale pour les lecteurs de Clubic qui fait tomber le prix à 4,25 €/mois au lieu de 16 € pendant 12 mois, avec le code promo CLUBIC qui offre -15 % supplémentaires. Une occasion idéale pour s’appuyer sur un hébergeur local, fiable et reconnu, tout en maîtrisant son budget.
Pourquoi choisir l’offre Cloud. o2switch ?
- Hébergeur 100 % français
- Ressources illimitées incluses
- Support 24/7 basé en France
o2switch : un hébergement web 100 % français et illimité
o2switch se distingue avant tout par son ancrage local. Basé en France, l’hébergeur dispose de ses propres infrastructures et garantit une gestion complète sur le territoire. Un atout pour ceux qui recherchent un prestataire de confiance, avec des serveurs conformes aux normes européennes.
Avec cette offre Cloud, vous bénéficiez de ressources illimitées : espace disque sans restriction, bases de données sans limite et transferts mensuels illimités. C’est un point fort pour les projets web en croissance, qui peuvent évoluer sans craindre de surcoût ou de bridage.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Le support technique est un autre argument clé. Disponible 24h/24 et 7j/7, il est assuré par une équipe basée en France. Que ce soit pour une migration, un problème technique ou un simple conseil, vous avez la certitude d’obtenir une réponse rapide et adaptée à vos besoins.
Enfin, l’offre s’accompagne d’un nom de domaine offert, d’une garantie “satisfait ou remboursé” sous 30 jours, et de la migration gratuite de votre site existant. En cette rentrée 2025, c’est l’occasion rêvée de s’appuyer sur une solution complète, locale et performante pour tous vos projets web.