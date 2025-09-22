Ce lundi 22 septembre marque le coup d’envoi des Amazon Days. Au programme : une sélection variée mêlant tablette premium, SSD performant, accessoires gaming et robot aspirateur connecté.
Amazon démarre la semaine en force ce lundi 22 septembre avec une salve de promotions idéales pour bien commencer l’automne. Tablette haut de gamme, SSD rapide, accessoires gaming ou robot aspirateur dernier cri : plusieurs références high-tech voient leur prix chuter. Et pour couronner le tout, les Amazon Days débutent aujourd’hui et se poursuivent jusqu’au dimanche 28 septembre, avec 10 € de réduction offerts dès 50 € d’achats sur les produits vendus par Amazon grâce au code SEP10.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les dernières ventes flash Amazon Days à saisir
- Tablette HUAWEI MatePad Pro 12.2” à 699,99 € au lieu de 847,00 €
- SSD Interne Lexar NM790 2 To avec dissipateur thermique à 137,74 € au lieu de 149,99 €
- Souris Gaming Sans FilLogitech G G502 X PLUS à 99,74 € au lieu de 169,00 €
- HONOR X6b 4G Smartphone (4 Go / 128 Go) à 94,90 € au lieu de 109,00 €
- Robot Aspirateur LaveurRoborock Qrevo Curv S5X à 689,99 € au lieu de 989,99 €
- PC PortableAsus TUF A15 15,6” FHD à 699,99 € au lieu de 799,99€
- Clavier gaming filaire Logitech G PRO X TKL RAPID à 129,99 € au lieu de 189,00 €
Pourquoi ces promos Amazon valent le détour ?
Ces offres réunissent des produits qui répondent à des besoins très variés, du divertissement mobile à l’équipement pour le gaming. La HUAWEI MatePad Pro 12.2”, par exemple, permet de profiter d’un grand écran immersif à prix réduit, tandis que le Roborock Qrevo Curv S5X simplifie l’entretien de la maison grâce à son système d’aspiration et de lavage performant.
Côté gaming, les périphériques Logitech séduisent déjà de nombreux joueurs et, pour se faire une idée plus précise, notre rédaction a attribué une excellente note à la Logitech G502 lors de son test complet. Que vous cherchiez un SSD fiable, un smartphone abordable ou un PC portable musclé, ces promotions regroupent des références solides qui gagnent à être saisies au bon moment.
Comment bien choisir ses achats high-tech en ce début d’automne ?
À l’approche des grands événements commerciaux de fin d’année, les promos de septembre constituent déjà une belle opportunité pour s’équiper malin. Que vous envisagiez un nouveau PC portable pour travailler, une tablette pour vos loisirs ou un robot aspirateur pour gagner du temps au quotidien, le secret est de cibler vos besoins réels avant de passer commande.
En comparant les performances, la compatibilité avec vos usages et les tests indépendants déjà publiés, vous vous assurez de faire un achat pertinent, sans céder aux seules sirènes de la remise immédiate.