L'ordinateur portable se révèle adapté à la fois pour le divertissement et la productivité. Son écran Full HD 144 Hz affiche des images nettes, ce qui plaît aux joueurs comme à ceux qui travaillent sur des photos ou des vidéos. La présence de 16 Go de mémoire vive assure une navigation fluide entre plusieurs tâches, même si on lance plusieurs applications en même temps. Certains apprécieront la connectique variée pour brancher facilement un écran ou des accessoires. Le format 15,6 pouces équilibre mobilité et confort d'usage, ce qui reste pratique pour déplacer l'appareil ou l'installer sur un petit bureau.