L'écran incurvé s'intègre aussi bien dans un bureau que sur un espace gaming. Son format 27 pouces et sa définition élevée améliorent la lisibilité, même quand plusieurs fenêtres restent ouvertes. La courbure enveloppe le champ de vision et réduit les distractions. Le taux de rafraîchissement élevé rend les mouvements plus fluides dans les jeux ou lors du défilement de pages web. Certains diront que la différence se sent surtout quand on passe plusieurs heures d'affilée devant l'écran, que ce soit pour une partie en ligne ou pour une session de montage vidéo.

La technologie intégrée limite les effets de flou et les déchirures d'image. Un pied réglable permet d'ajuster l'inclinaison, ce qui simplifie l'installation selon la configuration du bureau. On peut trouver ce détail pratique, surtout si l'on change souvent de position ou de pièce dans la journée.