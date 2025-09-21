En 2025, impossible de penser hébergement Web sans s'engager dans une démarche visant à réduire l'impact environnemental de son activité numérique.

Il faut dire que, rien qu'en France, et selon l'ADEME, le numérique représente près de 4,5% de l'empreinte carbone nationale, et pour près de la moitié, ce sont les datacenters, soit l'hébergement de contenu, qui sont impliqués.

En conséquence, o2switch a pris le parti de pleinement s'impliquer dans une démarche plus écologique, avec, tout d'abord, un parc de serveurs situé à 100% dans l'Hexagone.

Depuis plus de 20 ans, o2switch opère depuis Clermont-Ferrand, en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec, notamment, son propre parc de serveurs à proximité. Pas de délégation de gestion à une structure tierce, pas d'implantation à l'étranger, du 100% français.

Et même si le « cocorico » fait plaisir, cela a aussi un sens. o2switch a, ainsi, pleinement la main sur son infrastructure, et peut s'engager dans une démarche de (très) long terme vers la décarbonation de ses activités, et par conséquence, des votre également lorsque vous hébergez vos sites Web dans l'un de leurs datacenters.

Concrètement, o2switch emploie, en 2025, 94% d'énergie décarbonée pour l'ensemble de son fonctionnement. Plus encore, et contrairement à bon nombre de ses concurrents, o2switch veille à ce que le refroidissement de ses serveurs puisse se réaliser sans recours à la climatisation.

Pour cela, o2switch recourt au free cooling, qui consiste tout simplement à aérer les infrastructures lorsque l'air extérieur est plus frais que celui contenu à l'intérieur. Cette méthode permet de rafraichir les datacenters d'o2switch sans recours à une climatisation, et peut être utilisée plus de la moitié de l'année.