A l'heure où l'impact du numérique sur l'environnement n'est (enfin) plus ignoré, il y a plusieurs bonnes raisons de choisir une structure proposant un hébergement Web en France en 2025. Et cela n'est, bien évidemment, pas la seule bonne raison à prendre en compte.
Alimentation des serveurs et organisation du parc de datacenters, performances et temps de réponse, ou encore respect de la vie privée, notamment du RGPD, sont autant d'arguments à prendre en compte au moment de choisir votre hébergeur Web.
En bref, si vous n'avez pas encore fait connaissance avec o2switch, vous n'allez pas seulement rencontrer le tigre le plus sympathique du Web.
Située en France, l'entreprise o2switch œuvre aujourd'hui pour vous proposer un service complet, réactif, en s'occupant de son propre parc de serveurs, et pleinement implanté dans l'Hexagone.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, o2switch vous propose en plus 3 offres, avec des souscriptions adaptées à des besoins variés. Le tout, accompagné d'un code promo exclusif pour obtenir votre souscription moins chère avec Clubic.
Les points forts d'o2switch :
- Entreprise française
- Datacenters situés dans l'Hexagone
- Action pour la réduction de l'impact environnemental
Pensez à la planète, faites au mieux pour un hébergement « vert »
Héberger son site Web chez o2switch, c'est adhérer à une démarche plus responsable
En 2025, impossible de penser hébergement Web sans s'engager dans une démarche visant à réduire l'impact environnemental de son activité numérique.
Il faut dire que, rien qu'en France, et selon l'ADEME, le numérique représente près de 4,5% de l'empreinte carbone nationale, et pour près de la moitié, ce sont les datacenters, soit l'hébergement de contenu, qui sont impliqués.
En conséquence, o2switch a pris le parti de pleinement s'impliquer dans une démarche plus écologique, avec, tout d'abord, un parc de serveurs situé à 100% dans l'Hexagone.
Depuis plus de 20 ans, o2switch opère depuis Clermont-Ferrand, en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec, notamment, son propre parc de serveurs à proximité. Pas de délégation de gestion à une structure tierce, pas d'implantation à l'étranger, du 100% français.
Et même si le « cocorico » fait plaisir, cela a aussi un sens. o2switch a, ainsi, pleinement la main sur son infrastructure, et peut s'engager dans une démarche de (très) long terme vers la décarbonation de ses activités, et par conséquence, des votre également lorsque vous hébergez vos sites Web dans l'un de leurs datacenters.
Concrètement, o2switch emploie, en 2025, 94% d'énergie décarbonée pour l'ensemble de son fonctionnement. Plus encore, et contrairement à bon nombre de ses concurrents, o2switch veille à ce que le refroidissement de ses serveurs puisse se réaliser sans recours à la climatisation.
Pour cela, o2switch recourt au free cooling, qui consiste tout simplement à aérer les infrastructures lorsque l'air extérieur est plus frais que celui contenu à l'intérieur. Cette méthode permet de rafraichir les datacenters d'o2switch sans recours à une climatisation, et peut être utilisée plus de la moitié de l'année.
Toujours du côté du matériel, o2switch s'engage également dans le recyclage de ses équipements, notamment son matériel serveur. Ce dernier est, par ailleurs, certifié RoHS, à partir d'une directive européenne impliquant la réduction au maximum de l'usage de 10 substances particulièrement toxiques dans les équipements électriques comme électroniques.
L'entreprise s'efforce, enfin, de montrer l'exemple, en privilégiant des achats locaux d'une part, mais aussi en promouvant la mobilité durable parmi ses équipes (carte de transport en commun entièrement prise en charge, mise à disposition de vélo…).
En somme, choisir o2switch, c'est se placer sur la bonne voie concernant l'environnement, et donc, une première bonne raison de choisir un hébergement Web tricolore en 2025.
Des performances optimisées
o2switch, c'est aussi une certification Tier 4 de son infrastructure, que ce soit en termes de conception comme de performances.
Ainsi, et c'est aussi l'avantage de gérer son propre parc de serveurs, o2switch parvient à obtenir une disponibilité de 99,995% pour vos sites Web, avec moins de 48 minutes de panne de serveur par an. Celui-ci étant situé à proximité de son siège, cela facilite, en cas de besoin, l'intervention des techniciens de la firme.
Du côté de la réactivité, les tests effectués par Clubic lors de la réalisation de son avis indépendant d'o2switch lui permettent d'obtenir la note A+, soit le maximum possible.
o2switch inclut également sa propre fonctionnalité PowerBoost dans ses offres d'abonnement pour optimiser un peu plus encore le temps de réponse. Le recours au stockage au format NVMe est également un point favorable à une réactivité pleinement optimisée.
De la cybersécurité, sans oublier un rapport qualité/prix des plus appréciés
Votre vie privée est respectée
La certification Tier 4 de l'infrastructure d'o2switch tout comme l'action environnementale de cet hébergeur Web sont des éléments de satisfaction, la cybersécurité l'est tout autant.
Comme o2switch gère son propre parc de datacenters, l'entreprise a aussi la main sur le respect de la vie privée de ses clientes et clients, en alignement avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).
En fonction de votre plan d'abonnement, les sauvegardes journalières sont conservées pour une durée allant de 30 à 60 jours.
Du côté de vos sites Web, un nombre illimité de certificats Let's Encrypt est mis à votre disposition.
Concernant la sécurité de l'infrastructure, le parc de datacenters est renforcé contre les tentatives d'intrusion et tout autre sabotage, tandis que le risque incendie, même s'il ne peut pas être de zéro, est particulièrement réduit grâce à des dispositifs dédiés.
Alors, convaincu par le choix d'un hébergement Web tricolore ?
Avec o2switch, vous pouvez donc profiter de services vraiment performants, avec une infrastructure implantée dans l'Hexagone, et gérée par l'entreprise elle-même.
En choisissant o2switch, vous encouragez cette démarche écoresponsable de recours à une énergie décarbonée, de recyclage de son infrastructure, mais aussi d'un hébergement de vos sites Web plus respectueux de la Planète.
Enfin, grâce à l'implantation de ses datacenters à proximité de son siège, o2switch peut pleinement vous garantir un haut niveau de performance, un très faible taux de panne, et une cybersécurité optimisée.
3 offres pour vous accompagner avec un code promo associé
Pour profiter des services d'o2switch, 3 possibilités de souscription sont à votre main, et toutes bénéficient du code promo CLUBIC pour bénéficier d'une réduction de -15% sur votre plan d'abonnement.
L'offre Grow. est l'abonnement le plus basique. Disponible au prix de 7€/mois, ses performances sont suffisantes pour une gestion au quotidien. Le nom de domaine n'est inclus que pour la première année
L'offre Cloud. est la plus équilibrée, avec des performances optimisées (12 CPU Threads, 48Go de RAM, débits de 42Mb/s, 8 lunes…), un nom de domaine maintenu au-delà de la première année sans frais, un accès prioritaire au service client francophone d'o2switch, ou encore 250Go de stockage au format NVMe. Le tout, à -73% pour votre première année d'abonnement, dès 4,25€/mois, puis un renouvellement potentiel à partir de 9€/mois, ce qui reste intéressant par rapport au prix de l'abonnement au mois (16€/mois).
Enfin, l'offre Pro. comprend toutes les fonctionnalités de l'offre Cloud., mais aussi des performances encore plus grandes, avec l'équivalent de 24 CPU Threads, 64Go de RAM, 16 lunes et des débits de 84mb/s. Elle profite aussi d'une réduction de -73%, calculée sur le prix de l'abonnement au mois, pour votre première année de souscription, dès 6,25€/mois. La fidélité est en plus récompensée avec un renouvellement dès 16€/mois (au lieu de 24€/mois).
En somme, choisissez l'offre répondant le mieux à votre besoin, en tenant compte du fait que le service client francophone d'o2switch reste joignable par téléphone en semaine, du lundi au vendredi (9h-18h), sinon, par tchat comme par mail. Selon l'endroit où vous résidez, la TVA peu s'ajouter aux prix affichés. Dans tous les cas, votre achat inclut 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.