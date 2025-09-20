Ah, les bons plans de rentrée ont tout pour vous plaire chez Keysfan ! En effet, ils vous permettent, non seulement, d'équiper votre appareil nouvellement acheté, ou bien de mettre à niveau votre ordinateur. Et comme une bonne ne vient jamais seule, les économies sont aussi au rendez-vous, qui plus est avec ces codes promos !
Concrètement, chez Keysfan, vous pouvez obtenir des licences neuves pour de très nombreux logiciels, dont les populaires Microsoft 365, du côté de la suite bureautique, comme de Windows, concernant le système d'exploitation.
Ces clés d'activation vous sont proposées moins chères par Keysfan car elles ont préalablement été rachetées à des structures diverses (fabriquant d'ordinateur par exemple) sans jamais avoir été utilisées.
Avec des prix négociés et les codes promos CLUB52 et CLUB62, Keysfan vous permet donc d'en faire bon usage sans pour autant sabrer votre porte-monnaie. Entrepreneur, étudiant ou travailleur en freelance, ces offres sont, notamment, faites pour vous !
Petit budget ? Voici ce qu'il vous faut :
A moins de 35 euros, ces offres sont immanquables
Un ordinateur sans OS ? En voici à petits prix chez Keysfan
Prenons le cas de diverses offres de rentrée du côté du matériel informatique. Si vous êtes attentif, vous avez pu remarquer qu'un ordinateur vous est proposé, neuf, avec parfois plus de 100 euros d'écart sur le prix parmi deux versions, alors que le produit semble être le même.
La nuance est que dans un cas, l'appareil est équipé d'un système d'exploitation, et dans l'autre cas, c'est à vous de l'installer.
La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez donc acheter votre ordinateur bien moins cher, et profiter de ces offres à moins de 15 euros chez Keysfan pour installer Windows 10, voire Windows 11, dans leurs versions respectives Professional.
Pour cela, suivez le tutoriel disponible sur la page produit de Keysfan, tout en vous assurant que votre ordinateur remplit les prérequis de Microsoft pour une installation en bonne et due forme (espace de stockage interne, mémoire vive…).
Par rapport aux prix affichés sur la boutique de Keysfan, vous pouvez encore économiser, et ajouter CLUB52 pour les obtenir à -52% :
- Licence Windows 10 Professional à 8€ (1 clé)
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
La suite bureautique de votre rentrée est en promo sur la boutique en ligne de Keysfan
Pour prendre vos cours à la fac, mieux vaut anticiper ! Certes, de nombreuses universités vous proposent une licence Microsoft 365, mais celle-ci ne vaut que pour la durée de votre cursus !
Aussi, offrez-vous dès maintenant votre propre licence, à prix réduit, et profitez-en sur votre appareil sans risque de la perdre un jour.
En plus, le tarif est poids plume en ajoutant le code promo CLUB62, sachant que celui-ci s'applique aux suites bureautiques Microsoft 365 :
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 24€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 32€ (1 clé)
Plus d'offres Microsoft 365 ? Voici une sélection de ce que vous propose Keysfan !
L'achat groupé vaut le détour
Pratique, Keysfan vous permet d'économiser encore plus en achetant simultanément un pack comportant plusieurs fois le même produit.
Cela vaut notamment pour de nombreuses licences Microsoft 365, par exemple l'édition 2021 de la version Professional Plus.
Ainsi, sollicitez vos proches, vos amis ou encore vos collègues de promo pour que tout le monde y gagne : un logiciel complet, et des euros sauvés.
Vérifiez bien la compatibilité des appareils avec Microsoft 365 Professional Plus, bien que la version 2021 puisse facilement s'installer sur de nombreux appareils de dernière génération.
Avant le règlement de votre achat, ajoutez bien le code promo CLUB62 :
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 60€ (2 clés)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 82€ (3 clés)
Un ordinateur sous macOS ? Voici des clés Microsoft 365 adaptées !
Si vous avez besoin d'installer Microsoft 365 sur votre Mac, il n'y a aucun problème, seulement une, ou plutôt, deux solutions, qui s'offrent à vous !
Ainsi, toujours avec -62% de réduction, la version Home & Business de Microsoft 365, avec les éditions 2019 ou 2021, sont à votre main, spécialement pour macOS.
Concrétisez votre achat sans oublier d'appliquer préalablement le code promo CLUB62 :
- Licence Microsoft 365 2019 Home & Business à 33€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Home & Business à 60€ (1 clé)
Le bundle, ça vous parle autant qu'à Keysfan ?
Pour allier l'utile à l'agréable, Keysfan vous propose de faire d'une pierre, deux coups, avec un pack comprenant à la fois une suite bureautique Microsoft 365, mais également un système d'exploitation Windows.
En voici quelques exemples, à adapter à votre besoin mais aussi aux prérequis de Microsoft, en fonction des capacités de votre ordinateur.
Pratique, vous obtenez ces packs à -62% grâce à l'emploi du code promo CLUB62 avant de régler votre commande :
- Clé Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 30€ (1 clé)
- Clé Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 37€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 35€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 42€ (1 clé)
Keysfan n'oublie celles et ceux qui recherchent des achats de gros
Vous retrouvez divers packs de 50 clés à saisir chez Keysfan. L'intérêt, c'est de pouvoir équiper un grand nombre d'appareils simultanément, comme de potentiellement disposer d'une réserve en cas de besoin.
Le tout, en obtenant un prix dégressif par rapport à l'achat d'une clé à l'unité :
- Pack Microsoft 365 2019 Pro Plus à 950€ (50 clés)
- Pack Microsoft 365 2021 Pro Plus à 1250€ (50 clés)
- Pack Windows 10 Pro à 325€ (50 clés)
- Pack Windows 11 Pro à 400€ (50 clés)
D'autres logiciels, en quantités diverses, sont disponibles sur la boutique en ligne de Keysfan.
Voici les réponses à vos questions les plus courantes
Comment obtenir ma clé nouvellement achetée ?
Chez Keysfan, le processus est accompagnant, autant qu'il est simple.
Lorsque vous souhaitez acheter une clé, vous devez préalablement vous créer un compte, ce qui est rapide, et vous permet, en plus, de suivre votre achat.
En effet, c'est par mail que vous recevrez votre produit. Aussi, vérifiez bien qu'aucune faute de frappe ne se soit glissée dans votre adresse, mais également à surveiller vos spams.
Votre clé vous est généralement livrée en quelques heures maximum.
Que faire si je ne reçois pas ma clé ?
Après avoir pris soin de consulter vos spams, vous pouvez, sans problème, contacter le service client de Keysfan à l'adresse support@keysfan.com !
Celui-ci veille 24h/24, 7j/7, pour vous aider comme répondre à vos sollicitations.
Puis-je faire confiance à Keysfan ?
Cela fait plusieurs années maintenant que, chez Clubic, nous faisons la promotion des produits remis dans le circuit par Keysfan.
Les clés sont vérifiées puis certifiées comme neuves avant d'être mise en vente, et le processus d'achat est pleinement transparent.
Au besoin, vous pouvez consulter les avis sur Keysfan.com sur Trustpilot, avec une note de 4,8/5 parmi plus de 1000 commentaires vérifiés.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA