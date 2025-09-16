Un pack streaming complet à prix réduit, c’est déjà une bonne affaire. Mais quand l’offre permet en plus de découvrir la série Adolescence, grande gagnante des Emmy Awards 2025, ça devient incontournable.
Le pack Canal + RAT+ CINÉ SÉRIES tombe à 19,99 €/mois au lieu de 34€99/mois, et réunit toutes les plateformes phares : Canal+, Netflix, Apple TV+, HBO Max, Paramount+, OCS et bien d’autres.
Une formule qui simplifie tout et qui permet de profiter des meilleurs films, séries et mini-séries du moment, dont Adolescence, véritable phénomène sur Netflix.
Pourquoi choisir l’offre RAT+ CINÉ SÉRIES ?
- Toutes les plateformes majeures dans un seul abonnement
- Jusqu’à 2 utilisateurs simultanés inclus
- Le meilleur des séries primées, comme « Adolescence »
RAT+ CINÉ SÉRIES avec Netflix : l’offre idéale pour suivre les séries primées
Réunir autant de services dans un seul abonnement, c’est le gros point fort de cette formule Canal+. Vous avez accès à Netflix, HBO Max, Paramount+, Apple TV+ et OCS en plus des chaînes Canal+. Cela permet de jongler entre blockbusters, séries d’auteur et documentaires exclusifs, sans multiplier les factures. Une solution claire et pratique pour ceux qui veulent tout regarder sans se perdre dans la jungle des abonnements.
L’offre se distingue aussi par sa souplesse. Vous pouvez utiliser vos identifiants Canal+ pour activer chaque plateforme partenaire et garder vos profils existants. Cela veut dire que vous retrouvez votre historique Netflix ou vos préférences HBO, tout en profitant de la centralisation via Canal+.
Enfin, à 19,99 €/mois avec la possibilité de résilier quand vous le souhaitez, le pack reste compétitif au regard des prix cumulés de chaque service pris séparément. Pour les amateurs de cinéma et de séries, c’est sans doute la formule la plus complète du moment.
Adolescence : la mini-série Netflix qui cartonne aux Emmy Awards 2025
La série Adolescence a marqué un tournant cette année en remportant pas moins de 8 Emmy Awards, dont celui de la meilleure mini-série. Portée par de jeunes talents et une écriture percutante, elle explore les thèmes des réseaux sociaux, de la masculinité et des relations adolescentes avec une intensité rarement vue à l’écran.
Disponible sur Netflix, la mini-série a déjà séduit un large public grâce à son ton moderne et son approche authentique. C’est le genre de production qui bénéficie d’une seconde vie après une telle razzia de prix, et qui donne encore plus de valeur à un abonnement incluant Netflix.
Entre les succès critiques comme Adolescence, les grands classiques HBO et les nouveautés Apple TV+, le pack Rat+ Ciné Séries devient une porte d’entrée idéale pour rester à la page. Et à quelques semaines de la rentrée télévisuelle, le timing est parfait pour s’y abonner.