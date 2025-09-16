Réunir autant de services dans un seul abonnement, c’est le gros point fort de cette formule Canal+. Vous avez accès à Netflix, HBO Max, Paramount+, Apple TV+ et OCS en plus des chaînes Canal+. Cela permet de jongler entre blockbusters, séries d’auteur et documentaires exclusifs, sans multiplier les factures. Une solution claire et pratique pour ceux qui veulent tout regarder sans se perdre dans la jungle des abonnements.

L’offre se distingue aussi par sa souplesse. Vous pouvez utiliser vos identifiants Canal+ pour activer chaque plateforme partenaire et garder vos profils existants. Cela veut dire que vous retrouvez votre historique Netflix ou vos préférences HBO, tout en profitant de la centralisation via Canal+.

Enfin, à 19,99 €/mois avec la possibilité de résilier quand vous le souhaitez, le pack reste compétitif au regard des prix cumulés de chaque service pris séparément. Pour les amateurs de cinéma et de séries, c’est sans doute la formule la plus complète du moment.