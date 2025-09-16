Le Lenovo IdeaPad Slim 3 16 pouces tombe à 599,99 € chez Amazon, avec une baisse de 25 % par rapport au prix moyen observé. C'est le prix le plus bas jamais vu pour cette configuration complète orientée bureautique et usage quotidien.

L'appareil embarque un processeur Intel Core i5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour un usage fluide, que ce soit au bureau ou à la maison. On peut trouver intéressant de profiter de cette capacité sans sacrifier le format confortable du 16 pouces, surtout si vous cherchez un ordinateur polyvalent au quotidien.