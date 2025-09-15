L'imprimante jet d'encre trouve vite sa place dans un bureau familial. Vous imprimez directement depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone, sans fil. L'écran tactile rend la prise en main rapide, même si vous n'imprimez que ponctuellement. Son format compact limite l'encombrement sur un bureau ou dans un espace partagé. Numériser un document ou imprimer une photo devient un geste simple au quotidien.

On peut trouver que le chargeur de documents, ce n'est pas indispensable pour tout le monde, mais quand il s'agit de scanner ou copier plusieurs pages, c'est nettement plus pratique. Certains diront que la compatibilité avec le service HP Instant Ink facilite aussi la gestion des consommables, surtout si vous préférez éviter les ruptures d'encre inopinées.