L'impression couleur devient plus accessible avec ce modèle compact et connecté. Un usage familial ou professionnel reste possible grâce à une réduction rarement observée sur ce segment.
L'imprimante jet d'encre HP Envy 6532e passe à 79,90 € chez Boulanger, soit une baisse de 27 % par rapport au prix moyen constaté. Elle gère l'impression couleur au quotidien, en sans-fil, avec un chargeur automatique de documents. Vous pouvez imprimer, copier et numériser facilement, à la maison comme au bureau. Le format compact reste pratique, même dans un petit espace. Certains diront que ce genre d'appareil trouve vite sa place, surtout si vous jonglez entre papier et numérique.
Cette imprimante prend en charge l'impression recto-verso automatique. Un écran tactile simplifie le pilotage pour tous les utilisateurs, même les moins habitués. Le chargeur automatique de documents évite les manipulations répétitives.
L'imprimante jet d'encre HP Envy 6532e
Imprimante couleur compacte, sans fil, pour photos et documents du quotidien, idéale à la maison ou en télétravail.
✅ Avantages
- Impression couleur et noir & blanc jusqu'à 4800 x 1200 dpi pour des photos et documents nets
- Connectivité sans fil Wi-Fi et impression mobile via application HP Smart
- Chargeur automatique de documents 35 feuilles pour copier et numériser rapidement
- Fonction recto-verso automatique pour économiser du papier
- Compatible HP Instant Ink et HP+ pour une gestion simplifiée de l'encre
❌ Inconvénients
- Impression photo sur papier brillant plus lente que certains modèles spécialisés
- Usage limité avec cartouches non HP à cause de la sécurité dynamique
- Vitesse d'impression modérée : jusqu'à 10 pages/minute en noir, 7 pages/minute en couleur
Une impression polyvalente en toute simplicité
L'imprimante jet d'encre trouve vite sa place dans un bureau familial. Vous imprimez directement depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone, sans fil. L'écran tactile rend la prise en main rapide, même si vous n'imprimez que ponctuellement. Son format compact limite l'encombrement sur un bureau ou dans un espace partagé. Numériser un document ou imprimer une photo devient un geste simple au quotidien.
On peut trouver que le chargeur de documents, ce n'est pas indispensable pour tout le monde, mais quand il s'agit de scanner ou copier plusieurs pages, c'est nettement plus pratique. Certains diront que la compatibilité avec le service HP Instant Ink facilite aussi la gestion des consommables, surtout si vous préférez éviter les ruptures d'encre inopinées.
Un tarif accessible pour l'impression à la maison
Boulanger propose ce modèle à 79,90 €, ce qui reste attractif pour une imprimante couleur compacte et connectée. Le produit vise un usage régulier, sans complexité, adapté à la bureautique ou aux besoins du quotidien. Le format discret et la simplicité d'utilisation conviennent bien pour un espace partagé ou un bureau à domicile.
Imprimer un document ou une photo devient un geste rapide, sans réglage compliqué. À ce niveau de prix, le rapport usage/praticité reste intéressant pour un équipement fiable, pensé pour durer.