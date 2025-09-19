Septembre est synonyme de créativité et de nouveaux projets ! Alors, que cela soit pour créer votre premier site Web, comme pour concrétiser votre dernier concept en ligne, vous pouvez arriver facilement à vos fins avec Hostinger.
Avec de nombreuses fonctionnalités basées sur l'Intelligence Artificielle (IA), la suite Business d'Hostinger vous permet d'être plus inspiré, productif, et, en cas de besoin, accompagné par le support client prioritaire.
Plus encore, Hostinger vous propose aussi ses services en tant qu'hébergeur de vos sites Web. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en septembre 2025, Hostinger figure par les incontournables dans le comparatif dédié aux meilleurs hébergeurs Web chez Clubic.
Enfin, cerise sur le gâteau, Hostinger vous propose des plans d'abonnement attractifs à long terme, avec un excellent rapport qualité/prix, 3 mois de souscription offerts, mais aussi un code promo exclusif à saisir, CLUBIC, pour profiter de -10% supplémentaires sur la note.
Les points forts d'Hostinger Business :
- Nom de domaine offert pendant un an
- Service client francophone avec support prioritaire
- Jusqu'à 50 sites Web simultanément hébergés
Economisez sur le prix, pas sur la prestation avec Hostinger
Un projet parallèle à mener ? Donnez-lui vie sans aucune difficulté !
Avant toute chose, sachez qu'Hostinger fait l'objet de deux tests réalisés en toute indépendance chez Clubic, pour en apprendre davantage sur ses services en tant qu'hébergeur Web, mais aussi pour bénéficier d'un avis complet sur son créateur de sites Web.
Alors, pourquoi vous recommander Hostinger pour mener à bien votre projet Web en cette rentrée 2025 ? Tout bonnement car son créateur de sites Internet est vraiment facile à prendre en main.
Même si vous n'avez pas de grandes connaissances en informatique, vous pouvez compter sur l'aide d'Hostinger tout au long du processus, sans même voir besoin de savoir coder.
Hostinger et son créateur de sites Web peuvent vous laisser œuvrer à votre guise, sur le modèle du glisser-déposer. Faites des tests, réagencez, et créer le site Internet qui vous correspond.
Vous êtes étudiant en Art et vous souhaitez disposer d'un site mettant en avant vos créations picturales ? Vous êtes auto-entrepreneur spécialisé en photographie et vous voulez mettre en avant votre book pour vous faire connaitre ? Vous êtes salarié mais vous désirez mettre en vente vos boucles d'oreille faites maison ? Vous êtes à la bonne adresse.
Choisir Hostinger, c'est aussi pour compter sur l'aide de l'IA, de A à Z. Tout d'abord, en répondant à quelques questions pour identifier vos objectifs autour de la création de votre site Internet.
Mais aussi, donner un fond attractif à votre page, que ce soit à partir de l'un des 150 templates clefs en main, et créés par des professionnels, chez Hostinger, comme au plus proche de vos attentes.
Egalement, pour vous aider à agencer les différentes rubriques, générer du texte pour le rendre accrocheur et répondre aux attentes SEO pour un référencement optimisé, ou encore, bénéficier d'images faisant corps avec le contenu votre site Web.
Hostinger pense aux utilisateurs de WordPress avec des fonctionnalités dédiées !
Comme vous pouvez héberger jusqu'à 50 sites Web simultanément avec le plan d'abonnement Business, Hostinger propose aussi de multiples fonctionnalités à celles et ceux qui emploient le CMS WordPress, l'un des plus populaires au monde.
L'importation de vos sites Web sous WordPress chez Hostinger est simplifiée, tout comme la gestion au quotidien, grâce à un tableau de bord où la part belle est également faite à l'IA. L'intérêt, c'est que vous puissiez vous concentrer sur la création, ou encore vos potentiels clients.
En effet, la suite Hostinger Business est vraiment très pratique pour le lancement d'une première activité en ligne ! Un CDN gratuit est mis à votre disposition pour accélérer la vitesse de chargement des contenus de votre site Internet, jusqu'à 40% !
Jusqu'à 5000 pages produit sur votre boutique en ligne, plus de 100 moyens de paiement, et 0 frais de commission sur vos ventes du côté d'Hostinger, sont aussi à prendre en compte. Vous pouvez profiter d'une fonctionnalité agrégeant les avis d'utilisateurs sur votre contenu pour optimiser la visite de votre site Web.
Une bande passante illimitée, un flux de visiteurs mensuel jusqu'à 100 000 internautes, mais aussi 50Go de stockage au format NVMe, pour une rapidité certaine, sont aussi compris dans votre plan d'abonnement Hostinger Business.
Les sites sous WordPress bénéficient aussi d'outils tels qu'un agent IA dédié, Kodee, pour lancer, comme gérer facilement vos sites Web, ou encore, une fonctionnalité dédiée à l'optimisation du référencement SEO, pour que votre contenu apparaisse bien placé dans les résultats de recherche sur les différents navigateurs Web.
Des offres adaptées à tous les budgets sont disponibles chez Hostinger
Votre cybersécurité, comme celle de vos internautes, figure au premier plan
Et pour cause, Hostinger met à votre disposition, un nombre illimité de certificats SSL, tout comme un antivirus, Imunify360, destiné à éviter qu'une menace en ligne ne s'installe sur votre site Web.
Un pare-feu d'application Web, un DNS protégé par Cloudfare, comme une protection contre les attaques DDoS standard, sont aussi compris.
Une disponibilité de vos sites Web optimisée
De fait, Hostinger vous garantit une disponibilité de 99,95% de vos sites Web. Sachant qu'une sauvegarde quotidienne est en plus comprise dans le plan d'abonnement Hostinger Business, votre contenu est entre de (très) bonnes mains.
En bref, en plus d'être pleinement accompagné par l'IA dans le processus de création, mais aussi de gestion de vos sites Web, Hostinger héberge votre contenu en toute sécurité, tout en le rendant pleinement disponible aux internautes.
Quelle est l'offre à ne pas manquer en cette rentrée 2025 ?
Chez Hostinger, la fidélité paie, et ses meilleurs rapports qualité/prix sont à retrouver, sur ses plans d'abonnement Premium, Business et Cloud Startup, à long terme.
En effet, en souscrivant d'emblée pour 48 mois, vous obtenez 3 mois d'abonnement offerts par Hostinger, mais aussi un nom de domaine gratuit pour votre première année d'abonnement, d'une valeur de 6,99€, une protection de la confidentialité de votre nom de domaine, ainsi qu'une sauvegarde quotidienne du contenu de vos sites Web !
Ainsi, pour la souscription Hostinger Business, vous obtenez un prix potentiel de 3,79€/mois seulement, sans compter l'ajout du code promo exclusif CLUBIC, qui vous permet d'obtenir une réduction supplémentaire de -10%.
Ensuite, vous pouvez conserver votre souscription à partir de 12,99€/mois pour la suite Hostinger Business, à votre guise. Prenez en compte que la TVA peut s'appliquer en fonction de l'endroit où vous résidez.
En bref, choisissez donc le plan d'abonnement répondant le mieux à votre besoin, ajoutez le code promo disponible, et laissez libre cours à votre créativité.
Hostinger vous accompagne, en prime, avec de nombreux articles disponibles dans son blog pour vous inspirer, mais aussi vous prodiguer de bons conseils.
Son service client, francophone, demeure disponible pour répondre à vos sollicitations, 24h/24, 7j/7.
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
La société Hostinger a été fondée en 2004 en Lituanie. Deux décennies plus tard, elle est présente dans le monde entier et la voilà positionnée en seconde position sur le marché global de l'hébergement web. Du site personnel généré en IA avec le website builder au serveur installé sur une solutions VPS performante, le fournisseur couvre la majorité des besoins avec différentes formules (Wordpress, WooCommerce, serveur dédié….). L'entreprise compte aujourd'hui 1000 employés et dispose de ses propres serveurs en France.
- Une gamme extrêmement riche
- Un temps de réponse à toute épreuve
- Serveurs NVMe en France
- Des prix attractifs
- Des prix bas moyennant un engagement