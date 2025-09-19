Avant toute chose, sachez qu'Hostinger fait l'objet de deux tests réalisés en toute indépendance chez Clubic, pour en apprendre davantage sur ses services en tant qu'hébergeur Web, mais aussi pour bénéficier d'un avis complet sur son créateur de sites Web.

Alors, pourquoi vous recommander Hostinger pour mener à bien votre projet Web en cette rentrée 2025 ? Tout bonnement car son créateur de sites Internet est vraiment facile à prendre en main.

Même si vous n'avez pas de grandes connaissances en informatique, vous pouvez compter sur l'aide d'Hostinger tout au long du processus, sans même voir besoin de savoir coder.

Hostinger et son créateur de sites Web peuvent vous laisser œuvrer à votre guise, sur le modèle du glisser-déposer. Faites des tests, réagencez, et créer le site Internet qui vous correspond.

Vous êtes étudiant en Art et vous souhaitez disposer d'un site mettant en avant vos créations picturales ? Vous êtes auto-entrepreneur spécialisé en photographie et vous voulez mettre en avant votre book pour vous faire connaitre ? Vous êtes salarié mais vous désirez mettre en vente vos boucles d'oreille faites maison ? Vous êtes à la bonne adresse.