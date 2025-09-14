Le 25 septembre, la série japonaise culte Alice in Borderland revient avec une troisième saison très attendue. Pour les moins de 26 ans, c’est l’occasion rêvée de découvrir cette nouveauté et bien plus encore grâce à l’offre CANAL+ RAT+ à seulement 19,99 €/mois, sans engagement.
Une rentrée placée sous le signe des séries cultes
Avec la sortie imminente de la saison 3 d’Alice in Borderland sur Netflix, les séries japonaises et internationales sont plus que jamais au cœur des attentes des spectateurs. CANAL+, de son côté, continue d’enrichir son offre RAT+ avec un large choix de créations originales et de séries internationales incontournables. Pour les moins de 26 ans, l’abonnement est proposé à seulement 19,99 €/mois, sans engagement, de quoi profiter d’un catalogue premium à prix réduit.
Trois bonnes raisons de choisir l’offre CANAL+ RAT+ :
- Un tarif réduit réservé aux -26 ans : 19,99 €/mois seulement.
- Deux formules au choix : RAT+ Ciné Séries ou RAT+ Sport.
- Un accès illimité aux nouveautés : comme la saison 3 d’Alice in Borderland dès sa sortie.
Alice in Borderland saison 3 : que faut-il attendre ?
La saison 2 avait conclu l’adaptation fidèle du manga de Haro Aso. Les scénaristes doivent donc inventer une nouvelle trame, et tout laisse penser que la carte du Joker jouera un rôle central. Teasée dans les dernières secondes de la saison précédente, elle pourrait ouvrir une nouvelle phase du jeu et introduire des adversaires inédits.
Pour les fans, cette nouvelle saison soulève beaucoup de questions : que deviendront Arisu et Usagi, désormais libérés des épreuves ? Le Joker sera-t-il un simple symbole ou un nouvel ennemi redoutable ? La série promet d’apporter des réponses et de repousser encore les limites de son univers cruel et fascinant.
Une offre pensée pour les jeunes adultes
Avec CANAL+ RAT+, les moins de 26 ans bénéficient d’un accès premium à un tarif avantageux. Pour 19,99 €/mois, sans engagement, deux options s’offrent à eux :
- RAT+ Ciné Séries, qui réunit le meilleur du cinéma récent, les séries internationales et les créations originales CANAL+.
- RAT+ Sport, qui inclut les grandes compétitions sportives (Ligue 1, Champions League, Formule 1, rugby, tennis…).
En plus, l’abonnement permet de regarder ses programmes sur tous les écrans : télé, ordinateur, tablette ou smartphone. Un vrai plus pour les étudiants et jeunes actifs qui veulent une offre flexible.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Un bon plan à saisir dès maintenant
L’offre est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez vous abonner et résilier en toute liberté selon vos envies. RAT+ donne accès à un catalogue riche et varié, tout en proposant un tarif réservé exclusivement aux moins de 26 ans.
Et si la saison 3 d’Alice in Borderland vous intrigue, sachez qu’elle sera disponible dès le 25 septembre sur Netflix Standard avec pub. Une bonne occasion de combiner un abonnement flexible à CANAL+ pour vos films, séries et compétitions sportives, tout en profitant de Netflix pour suivre cette série culte.
✅ Notre avis sur CANAL+ RAT+
Avec son tarif imbattable réservé aux moins de 26 ans, sa flexibilité et ses deux formules adaptées aux envies de chacun, CANAL+ RAT+ s’impose comme un excellent bon plan. En parallèle de l’arrivée d’Alice in Borderland saison 3 sur Netflix, c’est une opportunité parfaite pour enrichir son expérience de divertissement sans se ruiner.