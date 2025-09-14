La saison 2 avait conclu l’adaptation fidèle du manga de Haro Aso. Les scénaristes doivent donc inventer une nouvelle trame, et tout laisse penser que la carte du Joker jouera un rôle central. Teasée dans les dernières secondes de la saison précédente, elle pourrait ouvrir une nouvelle phase du jeu et introduire des adversaires inédits.

Pour les fans, cette nouvelle saison soulève beaucoup de questions : que deviendront Arisu et Usagi, désormais libérés des épreuves ? Le Joker sera-t-il un simple symbole ou un nouvel ennemi redoutable ? La série promet d’apporter des réponses et de repousser encore les limites de son univers cruel et fascinant.