Suivre tous les grands matchs de Ligue 1 sans se ruiner ? C’est désormais possible grâce à une offre spéciale signée Molotov. Abonnement annuel, streaming en direct, contenus exclusifs… voici tout ce qu’il faut savoir pour vivre la saison 2025-2026 à fond, à petit prix.
Molotov propose une offre de rentrée particulièrement alléchante pour les amateurs de football : l’abonnement Ligue 1+ annuel à 14,99 €/mois, soit une économie de 25 % par rapport à la formule mensuelle classique.
Ce forfait vous donne accès à 8 matchs en direct chaque week-end, aux magazines et interviews exclusifs, ainsi qu’à une utilisation sur 2 écrans simultanés, sans frais supplémentaires. Un moyen simple et économique de suivre l’intégralité de la saison de Ligue 1 McDonald’s, que ce soit depuis votre TV, votre smartphone ou votre tablette.
Pourquoi choisir l'offre Ligue 1+ avec Molotov ?
- 8 matchs en direct par week-end
- Accès aux contenus exclusifs Ligue 1
- Utilisable sur 2 écrans simultanément
Suivez la Ligue 1 en streaming, sans engagement et à prix réduit
Accéder à 8 matchs en direct chaque week-end, c’est déjà un privilège. Mais pouvoir le faire en HD, sur tous vos écrans, sans décodeur et pour 14,99 €/mois, c’est ce que propose Molotov avec son offre Ligue 1+. Pensée pour les passionnés de ballon rond, cette formule annuelle combine souplesse, qualité de diffusion et richesse éditoriale. Si vous cherchez le meilleur service de streaming foot pour suivre la Ligue 1 McDonald’s, cette option se place dans le haut du tableau.
- moodGratuit
- devices4 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : HD
- downloadLecture hors ligne non disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Regarder les matchs de Ligue 1 en toute liberté, c’est ce que permet Molotov avec son abonnement Ligue 1+ annuel, lancé juste à temps pour la reprise du championnat 2025-2026. Accessible sur TV, mobile, tablette ou ordinateur, le service vous suit partout sans équipement dédié. Plus besoin de câble ni de box encombrante : une simple connexion Internet suffit pour ne manquer aucun des grands rendez-vous du week-end.
Chaque semaine, 8 rencontres sont diffusées en direct, accompagnées de rediffusions, d’analyses d’après-match, de reportages en coulisse et d’émissions dédiées aux clubs. Cette richesse de contenus ravira les supporters souhaitant aller au-delà des simples scores. Avec la possibilité de choisir votre équipe préférée à l’écran d’accueil, l’expérience est personnalisée dès le premier lancement.
L’abonnement inclut également deux connexions simultanées, un vrai plus pour les foyers multi-écrans. Attention toutefois, cette offre ne donne pas accès à l’intégralité des matchs (les droits de certaines affiches restent détenus par d’autres diffuseurs). Autre point à noter : le paiement est annuel en une fois (179,99 €), ce qui suppose un budget disponible au moment de l’inscription. Malgré cela, c’est aujourd’hui l’un des moyens les plus accessibles pour suivre la Ligue 1 McDonald’s sans se ruiner ni s’engager à long terme avec un opérateur TV.