Regarder les matchs de Ligue 1 en toute liberté, c’est ce que permet Molotov avec son abonnement Ligue 1+ annuel, lancé juste à temps pour la reprise du championnat 2025-2026. Accessible sur TV, mobile, tablette ou ordinateur, le service vous suit partout sans équipement dédié. Plus besoin de câble ni de box encombrante : une simple connexion Internet suffit pour ne manquer aucun des grands rendez-vous du week-end.

Chaque semaine, 8 rencontres sont diffusées en direct, accompagnées de rediffusions, d’analyses d’après-match, de reportages en coulisse et d’émissions dédiées aux clubs. Cette richesse de contenus ravira les supporters souhaitant aller au-delà des simples scores. Avec la possibilité de choisir votre équipe préférée à l’écran d’accueil, l’expérience est personnalisée dès le premier lancement.

L’abonnement inclut également deux connexions simultanées, un vrai plus pour les foyers multi-écrans. Attention toutefois, cette offre ne donne pas accès à l’intégralité des matchs (les droits de certaines affiches restent détenus par d’autres diffuseurs). Autre point à noter : le paiement est annuel en une fois (179,99 €), ce qui suppose un budget disponible au moment de l’inscription. Malgré cela, c’est aujourd’hui l’un des moyens les plus accessibles pour suivre la Ligue 1 McDonald’s sans se ruiner ni s’engager à long terme avec un opérateur TV.