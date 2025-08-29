Ce mini ordinateur compact s'adapte à tous les espaces et répond efficacement aux besoins du quotidien, que ce soit pour le bureau, la maison ou l'école.

Le mini PC GEEKOM Air12 Lite est affiché à 151 € avec une réduction de 16 % chez Amazon. Ce modèle compact convient aux tâches de bureautique, à la navigation web et à l'organisation à la maison ou au travail. Son format discret facilite son intégration dans n'importe quel environnement.