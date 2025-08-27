Un format facile à transporter prend place dans tous les sacs et accompagne vos sorties en musique, à un tarif rarement vu.
L'enceinte Bluetooth passe à 59,99 € chez Amazon avec une réduction de 40 %. Ce prix correspond au niveau le plus bas atteint depuis un an pour cette référence. Elle s'utilise en intérieur comme en extérieur grâce à son format compact, son étanchéité et une autonomie adaptée à une journée complète d'écoute.
Ultimate Ears Wonderboom 4 : une enceinte portable et robuste pour toutes vos sorties
Si vous souhaitez profiter d'un son puissant où que vous soyez, cette enceinte Bluetooth convient à de nombreux usages. Grâce à sa conception étanche à la fois à l'eau et à la poussière, elle s'adapte aux activités en plein air, à la plage ou près d'une piscine. Son format offre un transport facile dans un sac ou à la main. Vous bénéficiez d'un son immersif diffusé à 360°, ce qui permet de partager vos playlists avec vos proches, même en extérieur.
Les plus
✅ Son immersif à 360 degrés, pression sonore maximale de 87 dB
Bluetooth sans fil longue portée jusqu'à 40 mètres
✅ Autonomie adaptée aux usages quotidiens et activités de plein air
✅ Résistance à l'eau et à la poussière (IP67), flotte à la surface
Format compact facile à transporter, radiateurs passifs de 46,1 x 65,2 mm
Les moins
❌ Absence d'entrée filaire pour une compatibilité universelle
❌ Pas de micro intégré pour les appels mains-libres
❌ Gestion des basses moins précise à haut volume
La portée Bluetooth s'étend jusqu'à 40 mètres, ce qui autorise un certain éloignement sans perte de connexion. Vous connectez aisément votre smartphone ou tablette, et la compatibilité universelle simplifie la gestion des appareils.
L'enceinte reste flottante et facile à retrouver sur l'eau, ce qui réduit le risque de l'abîmer lors d'une utilisation au bord d'un bassin. Les radiateurs passifs mesurant 46,1 x 65,2 mm apportent une réponse correcte dans les basses fréquences pour sa taille, même si la restitution des graves sature parfois à volume élevé. La pression sonore maximale atteint 87 dB, de quoi animer un pique-nique ou une soirée improvisée sans difficultés, tout en gardant une bonne qualité d'écoute dans la plupart des situations.
Cette Ultimate Ears Wonderboom 4 ne propose pas d'entrée filaire ni de micro pour les appels mains-libres, mais elle mise sur la simplicité d'utilisation et la robustesse pour séduire un large public à la recherche d'une enceinte fiable et facile à vivre au quotidien.
Un son immersif dans un format robuste
L'enceinte portable Ultimate Ears Wonderboom 4 s'emporte dans un sac sans contrainte pour profiter de la musique partout, pendant un pique-nique ou le temps d'un déplacement. Sa conception étanche protège contre l'eau et la poussière, ce qui rassure quand vous devez l'utiliser près de la piscine ou en extérieur. La connectivité Bluetooth de dernière génération permet de lancer une playlist depuis un smartphone, à plusieurs mètres de distance, sans coupure. La batterie assure plusieurs heures d'écoute en continu pour accompagner toute une journée, en intérieur comme en extérieur.
Un tarif attractif pour une enceinte nomade
L'enceinte est actuellement proposée à 59,99 € chez Amazon. Son format compact limite l'encombrement dans un sac et facilite le transport au quotidien. Ce positionnement tarifaire reste rare sur une référence étanche et durable, adaptée à un usage régulier en mobilité ou à la maison. Les utilisateurs bénéficient d'un appareil prêt à suivre toutes les utilisations de la journée, sans contrainte.