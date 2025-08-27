La portée Bluetooth s'étend jusqu'à 40 mètres, ce qui autorise un certain éloignement sans perte de connexion. Vous connectez aisément votre smartphone ou tablette, et la compatibilité universelle simplifie la gestion des appareils.

L'enceinte reste flottante et facile à retrouver sur l'eau, ce qui réduit le risque de l'abîmer lors d'une utilisation au bord d'un bassin. Les radiateurs passifs mesurant 46,1 x 65,2 mm apportent une réponse correcte dans les basses fréquences pour sa taille, même si la restitution des graves sature parfois à volume élevé. La pression sonore maximale atteint 87 dB, de quoi animer un pique-nique ou une soirée improvisée sans difficultés, tout en gardant une bonne qualité d'écoute dans la plupart des situations.

Cette Ultimate Ears Wonderboom 4 ne propose pas d'entrée filaire ni de micro pour les appels mains-libres, mais elle mise sur la simplicité d'utilisation et la robustesse pour séduire un large public à la recherche d'une enceinte fiable et facile à vivre au quotidien.