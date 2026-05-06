Si vous êtes à la recherche de documents officiels, comme de perspectives financières concernant une entreprise française, Legaleo est une solution pensée pour répondre à vos besoins. Pour autant, ce service tient-il toutes ses promesses ?
Dans cet article, vous découvrirez un avis complet sur Legaleo et les services proposés par cette entreprise, la description de ses principales fonctionnalités et la prise en main de cet outil, et les possibilités de souscription à Legaleo.
Quels sont les services gratuits disponibles ? Les formules payantes valent-elles l’abonnement ? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions, ou presque, dans cet avis sur la plateforme Legaleo
Qu’est-ce que Legaleo et à qui est destiné ce service ?
Une solution orientée B2B
L’entreprise Legaleo est une solution créée pour les professionnels sur les entreprises françaises immatriculées au RCS.
Avec plus de 25 millions de documents disponibles et un index de plus de 12 millions de dirigeants de société, Legaleo vous permet d’accéder, entre autres, à de nombreuses informations financières, juridiques et légales.
Il n’est donc pas étonnant de retrouver, comme sources principales, des structures officielles telles que le BODACC, datagouv.fr, l’INPI, l’INSEE ou encore Infogreffe et le VIES.
Legaleo, en orientation B2B, s’adresse donc à des dirigeants commerciaux, des entrepreneurs, des indépendants, et plus largement, tout profil professionnel orienté audit, business et finance. Avec sa large gamme de données librement accessible, c’est également un point d’accès facilité à ces données pour un public curieux.
La prise en main de Legaleo est-elle aisée ?
La réponse est à l’affirmative. Le site internet de Legaleo est organisé pour une navigation fluide, et cela est réussi.
Vous retrouvez différents menus pour vous permettre directement d’obtenir un accès au référencement des Entreprises, des Dirigeants, des API (à utiliser à l’aide d’une souscription selon un système de jetons), mais aussi l’ensemble des services proposés par Legaleo ainsi que ses conditions tarifaires.
La plateforme semble avant toute chose miser sur la clarté, ce qui fonctionne bien. Par exemple, dans l’onglet dédié aux API, vous obtenez une explication du coût de chaque document en jeton, mais aussi une foire aux questions répondant aux interrogations essentielles concernant ce service.
Un simple clic sur le logo de l’entreprise, situé en haut à gauche de la page, permet un retour à la page principale, tandis qu’une barre de recherche vous permet de rechercher un dirigeant, comme une entreprise à partir d'un mot-clé, de son SIRET comme de son SIREN.
Cette même page d’accueil a le mérite d’être claire sur les services fournis par Legaleo. Un classement des entreprises par chiffre d’affaires, marge brute, EBITDA et marge nette, est à disposition. Cela ravira les curieux, avant de mieux plonger dans les détails des quelque 25 millions de structures référencées.
Pourquoi choisir Legaleo ?
Notamment car ce service est pensé pour vous faire gagner du temps, et cela fonctionne. Chaque page d’entreprise référencée fonctionne comme un tableau de bord avec les informations clés et les contacts mis en avant.
De plus, en 4 parties, il est possible d’obtenir un résumé de l’entreprise, les documents disponibles la concernant.
L’organisation est optimisée. D’emblée, vous pouvez prendre connaissance des documents disponibles sans frais :
- Avis de situation Sirene
- Contacts de l’entrepriseConvention collective
- Fiche de l’entrepriseExtrait Légaléo
- Extrait RNE
- Numéro EORI
- Numéro de TVA intracommunautaire
S'en suivent d'autres documents clés comme :
- Actes publiés
- Accords d’entrepriseAnnonces légales
- Bilans comptables
- Marques déposées
- Statuts d’entreprise
Une analyse financière partielle permet, notamment, une mise en perspective sur les 3 dernières années d’activités. Cela correspond à la moyenne du marché, certaines structures permettant un regard sur les 4 derniers bilans. Vous trouvez également le bilan actif, passif, et le compte de résultat.
La quatrième et dernière partie vous oriente vers les documents premiums que vous propose Legaleo. On y retrouve des fichiers assez classiques, mais également quelques documents utiles pour pousser l’analyse d’une structure et faciliter la prise de décision :
- Comparatif des performances financières
- Comparatif de scoring
- Comportement de paiement
- Estimation des cotations bancaires
- Estimation des encours financiers
- Extrait KBIS
Enfin, Legaleo affirme mettre à jour les informations disponibles en temps réel, et, côté cybersécurité, répond aux certifications DSS, RGPD et SAFE.
Combien coûte Legaleo ?
Il est à noter que l’accès aux offres est également simple grâce au menu dédié, évitant de multiples redirections parfois constatées par d’autres fournisseurs de service.
Legaleo propose une période d’essai de 48h, à 3€ hors taxes, ce qui est dans la moyenne de services comparables.
Au-delà, Legaleo vous propose 3 forfaits destinés aux professionnels:
- Contrat trimestriel (engagement 3 mois) dès 188 €/mois
- Contrat semestriel (engagement 6 mois) dès 143 €/mois
- Contrat annuel (engagement 12 mois) dès 79 €/mois
Le service commercial doit être contacté pour les contrats trimestriel et semestriel. Notez une réduction de -23 % sur le forfait semestriel, et -57 % sur le plan annuel, sont proposée par rapport à un prix mensuel de 188 € hors taxes.
Legaleo est accessible sur ordinateur et smartphone. Un accès multi-comptes et un chargé de comptes sont inclus avec les souscriptions semestrielle et annuelle, la mensualisation de votre souscription est réservée à l’abonnement annuel.
Certains documents premiums, tels que les extraits Kbis, sont limités à 30 téléchargements mensuels.
Des forfaits spécifiques pour les API sont pratiqués, sans engagement. Là encore, les prix sont alignés sur d'autres concurrents :
- 20 000 jetons/mois dès 48 €/mois
- 50 000 jetons/mois dès 100 €/mois (-17 % de réduction)
- 150 000 jetons/mois dès 240 €/mois (-33 %)
- 350 000 jetons/mois dès 490 €/mois (-42 %)
- 500 000 jetons/mois dès 600 €/mois (-50 %)
- 750 000 jetons/mois dès 750 €/mois (-58 %)
- 1 000 000 jetons/mois dès 800 €/mois (-67 %)
- 5 000 000 jetons/mois dès 1500 €/mois (-88 %)
Il convient de prendre en compte que la TVA peut s’appliquer à vos achats en fonction du lieu de résidence. Les paiements sont acceptés par carte bancaire (American Express, Mastercard, Visa), Apple Pay, Google Pay, PayPal et Stripe.
Notre avis sur Legaleo
Dans une optique B2B, Legaleo est une plateforme tout à fait recommandable, tant sur le plan des services proposés, que du rapport qualité/prix de son contrat annuel.
À ce stade, aucun inconvénient majeur n’est à relever. Le nombre de salariés déclarés, par exemple de 3 à 5 pour un groupe tel que Carrefour, reste à mettre en perspective. De même, certains services proposent des chiffres à comparer sur une année supplémentaire (4 ans, contre 3 ans sur Legaleo).
Son interface très claire, ses 25 millions de documents disponibles, ses menus intuitifs et son système de souscription simple, en font une solution pratique pour les professionnels.