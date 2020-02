Contre toute attente, les Mac auraient été deux fois plus touchés par les malwares en 2019

Une hausse des menaces de 400 % en 2019 pour les Mac... mais un chiffre à relativiser

Des cybercriminels toujours plus « créatifs » selon le patron de Malwarebytes

L'aura de machines immaculées, invulnérables ou presque aux virus et autres malwares des ordinateurs estampillés d'une pomme s'effrite. Si l'on sait que les Mac sont en réalité tout à fait sujets aux virus, voilà que la Malwarebytes Corporation en rajoute une couche. Selon le bilan annuel du groupe, les ordinateurs d'Apple auraient été en moyenne visés par 11 menaces par appareil, contre seulement 5,8 pour les ordinateurs sous Windows.Autre chiffre marquant du dernier rapport de Malwarebytes : le nombre de menaces à destination du monde macOS aurait grimpé de 400 % entre 2018 et 2019. Ce qu'il faut toutefois préciser, c'est que l'étude de Malwarebytes se fie aux données collectées sur le parc d'appareils ayant installé son utilitaire... et ce parc a considérablement gagné en machines sous macOS cette année. La Malwarebytes Corporation insiste néanmoins : «». Rien de très encourageant pour les utilisateurs d'ordinateurs Apple : les cybercriminels semblent très motivés à l'idée de leur coller dans les pattes un malware.On apprend enfin que les types d'attaques ont évolué et qu'elle ciblent désormais plus les entreprises que par le passé, avec une hausse de 13 % en la matière, au moyen de logiciels rançonneurs, notamment. À titre d'exemple, Malwarebytes note que les menaces émanant des ransomwares « Ryuk » et « Sodinokibi » ont respectivement augmenté de 543 % et 820 %. Comme le relève Tom's Hardware, les Adwares, ces logiciels malveillants conçus pour déployer des publicités douteuses, ont également toujours la cote... pour notre plus grand déplaisir.», explique notamment Marcin Kleczynski, PDG de Malwarebytes dans un communiqué.».