Des malwares cachés dans les "téléchargements gratuits" de films nominés aux oscars

Un total de 905 fichiers malveillants détectés

Source : CNET

Gare aux parasites !La 92cérémonie des Oscars n'a pas été bonne pour tout le monde. D'après l'entreprise de cybersécurité Kaspersky , des centaines de sites Internet proposaient gratuitement les films nominés en téléchargement. En réalité, les utilisateurs téléchargeaient des malwares Kaspersky a également repéré 20 sites de phishing qui proposaient un téléchargement contre des informations bancaires ou des données sensibles.Sur le podium des films les plus utilisés par les pirates :et, avec respectivement 304, 215 et 179 fichiers malveillants. Étrangement,, lauréat du meilleur film, ne contenait aucun malware.