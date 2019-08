Windows Defender obtient 3 fois le score maximum aux tests AV-Test

© JPstock / Shutterstock.com

Le score maximal pour Windows Defender dans les trois catégories affichées par AV-Test

Une bonne nouvelle potentielle pour Microsoft

Source : TechPowerUp

L'affaire est peu commune, mais tend une nouvelle à fois à prouver que les services payants ne sont pas toujours au-dessus de la mêlée., l'outil de protection proposé gratuitement parsous Windows 10, est arrivé en tête des solutions les plus efficaces selon les scores d'AV-Test.Plus précisément, le service du géant de Redmond s'établitface au Russe Kaspersky , aujourd'hui au cœur d'une polémique. L'antivirus aurait rendu très simple le tracking de ses utilisateurs sur le Web, et ce, via un code JavaScript unique ajouté à chaque page Web ouverte.Selon les essais conduits par AV-Test, Windows Defender (dans sa version 4.18) décrochedans les trois catégories retenues : « Protection », « Performance » et « Accessibilité ».Menés entre mai et juin de cette année, ces tests mettent par ailleurs dans un mouchoir de poche les solutions F-Secure SAFE 17, Kaspersky Internet Security 19 et Norton Security 22.17, qui décrochent elles aussi la note de 6 sur les trois critères d'AV-Test. Notons toutefois qu'il s'agit dans les trois cas d'outils payants.Comme le souligne TechPowerUp, Windows Defender ne jouit pas forcément d'une bonne image auprès de tous les utilisateurs de Windows 10. Considéré comme un service « indésirable », voire inutile pour certains, l'outil de protection de Microsoft pourraitgrâce à ces excellents résultats sous AV-Test.En capitalisant sur cette nouvelle, Microsoft pourrait affirmer la position de son propre logiciel de sécurité, y compris face à une concurrence payante.