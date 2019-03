Microsoft lance son extension Windows Defender Application Guard pour Chrome et Firefox

Des extensions à venir avec la version 19h1 de Windows 10

Une sandbox pour Chrome et Firefox

Actuellement testée par les membres du programme Insider via la Preview Build 18358 , cette extension devrait être disponible pour tous d'ici le mois d'avril On ne vous apprendra certainement pas grand-chose en vous disant que surfer sur le Web peut potentiellement être dangereux pour votre système. Si l'ouverture intempestive de pages publicitaires reste très agaçante, les pages web infectées et autres programmes malveillants représentent quant à eux depour la sécurité de votre système d'exploitation ainsi que de vos données personnelles.Conscient que le navigateur Edge est loin d'être utilisé par la majorité des internautes, Microsoft entend déployer son systèmedans des extensions pour. Les utilisateurs de ces deux navigateurs Web devraient donc pouvoir profiter de la technologie d'isolation de Microsoft Edge d'ici le mois d'avril avec le déploiement de la prochaine version stable de Windows 10 (19h1).Concrètement, Windows Defender Application Guard se base sur une liste de sites Web de confiance , un peu comme le propose déjà la majorité des navigateurs. La différence est que, au lieu de simplement vous alerter sur les dangers encourus,dans une session sandboxée de Microsoft Edge grâce à la technologie de virtualisation Hyper-V. Ce bac à sable permet ainsidans un environnement isolé et, par conséquent, bien plus sécurisé.Alors, coup marketing pour Microsoft qui pour l'occasion met en avant Edge, son navigateur maison, ou simple effort pour améliorer la sécurité des utilisateurs de Windows 10 ? À vous d'en juger !