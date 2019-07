FinSpy : Kaspersky découvre des versions du logiciel pouvant pirater des appareils iOS et Android

Le logiciel espion aux capacités multiples

Kaspersky livre ses précieux conseils aux utilisateurs

Le spécialiste russe de la protection informatique,, a annoncé le 10 juillet avoir procédé à la découverte de nouvelles versions de, unparticulièrement efficace capable de s'attaquer à divers systèmes d'exploitation ainsi qu'à certaines organisations internationales, policières ou administratives issues du monde entier.Dans le détail, FinSpy fonctionne comme un véritable couteau suisse, puisqu'il peut procéder à la. Le malware est ainsi capable d'examiner et espionner l'ensemble des appels entrants émis et sortants reçus ; toutes les données liées à la géolocalisation ; les fichiers multimédias présents sur le mobile comme les photos ou les vidéos ; mais aussi les SMS, MMS et les contacts de l'utilisateur.Plus inquiétant encore (et comme si cela n'était pas suffisant), FinSpy peuttrès utilisées par le grand public tels. Et les deux dernières versions détectées par Kaspersky étendent même les pouvoirs de FinSpy auxcomme. Toujours pire : ces deux versions récentes sont d'autant plus intelligentes qu'elles peuvent masquer leurs traces.S'il n'est théoriquement possible pour les hackers d'installer FinSpy que sur les appareils physiquement accessibles, il leur est possible de le transmettre sur(visant iOS 11 et ses versions précédentes)(pour la nouvelle version Android). Enfin, les moyens d'infection traditionnels peuvent permettre aux pirates d'installer Fin Spy : la société moscovite citecomme moyens potentiels.Alors que, la société moscovite délivre quelques conseils pour éviter aux utilisateurs de se faire piéger. Kaspersky vous encourage notamment à ne pas laisser votre smartphone ou tablette déverrouillé ; à faire en sorte que personne ne voit votre code PIN ; à ne pas jailbreaker ni rooter votre appareil ; à ne pas installer des appli mobiles qui ne proviendraient pas des boutiques officielles comme Google Play ou l'App Store ; à ne pas suivre les liens suspects envoyés dans des SMS émis par des numéros inconnus. La société conseille également de ne pas divulguer son mot de passe et de ne pas conserver sur son smartphone des applications ou fichiers que vous ne connaissez pas.