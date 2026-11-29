Pour déclencher le piège, il suffit d’installer ou d’utiliser le faux plugin. Avec ponytail-improved, la commande d’installation lance un fichier nommé vibecodecalc.exe, et la version plugin l’exécute avec des droits d’administrateur, dans une fenêtre cachée. Avec agents-council, le programme démarre à chaque appel de l’outil. Ce fichier est en réalité GUP.exe, l’outil de mise à jour de Notepad++, authentique et signé, mais renommé. Il charge une bibliothèque libcurl.dll placée à côté de lui, et seule cette DLL est malveillante.

Les spécialistes parlent de DLL side-loading. Le pirate trompe un logiciel légitime pour qu’il charge une bibliothèque piégée à la place de l’originale. En février, Notepad++ avait retiré libcurl.dll de son outil de mise à jour pour éliminer ce risque de détournement.

Grâce à cette DLL, l’attaquant ajoute en arrière-plan des exceptions à l’antivirus Microsoft Defender, pour le dossier temporaire de Windows et pour C:\ProgramData. Il déchiffre ensuite MopsStealer et l’installe sous le nom RuntimeBroker.exe, avec quatre tâches planifiées pour le relancer après chaque redémarrage. Depuis son serveur de commande, il télécharge enfin des modules supplémentaires, dont un voleur d’identifiants et de données sensibles, selon Gizmochina. AIR a retrouvé MopsStealer en novembre dans trois fausses applications d’IA et dans un faux portage PC de GTA 6, recopié par 50 comptes automatisés en sept minutes.

Pour attirer ses victimes, le pirate a fait apparaître cinq de ses faux plugins dans les tendances de GitHub, avec 2 482 étoiles au total, très probablement achetées selon AIR. L’un d’eux est passé de 175 à 567 étoiles en une semaine. Au 26 novembre, skills.sh, l’annuaire de compétences de Vercel, proposait toujours une fausse copie de ponytail, avec sa commande d'installation et trois audits de sécurité réussis. Gen Agent Trust Hub, Socket et Snyk lui avaient tous les trois donné leur feu vert. En juin, les chercheurs de Trail of Bits avaient contourné ces trois outils de skills.sh avec des techniques simples.