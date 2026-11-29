Des copies piégées de plugins populaires pour Claude Code installent sur Windows MopsStealer, un cheval de Troie voleur d’identifiants. La société de cybersécurité AIR a recensé 487 dépôts GitHub contaminés, et l’annuaire skills.sh proposait encore l’un de ces faux plugins avec trois analyses de sécurité favorables.
Claude Code accepte des compétences et des plugins. Ces modules lui ajoutent des instructions et des scripts, et leurs auteurs les partagent librement sur GitHub. Ponytail, l’une des compétences les plus copiées par l’attaquant, pousse par exemple l’agent à écrire le moins de code possible. Fin juillet, le compte GitHub 0xwilliamortiz a publié des versions « améliorées » de ponytail, d’agents-council et d’andrej-karpathy-skills. Le pirate a gardé le fonctionnement des originaux et ajouté un programme Windows caché. Son compte a disparu depuis, mais 413 copies de ses dépôts sont toujours en ligne, selon l’enquête d'AIR.
Les faux plugins installent MopsStealer grâce à un outil de Notepad++
Pour déclencher le piège, il suffit d’installer ou d’utiliser le faux plugin. Avec ponytail-improved, la commande d’installation lance un fichier nommé vibecodecalc.exe, et la version plugin l’exécute avec des droits d’administrateur, dans une fenêtre cachée. Avec agents-council, le programme démarre à chaque appel de l’outil. Ce fichier est en réalité GUP.exe, l’outil de mise à jour de Notepad++, authentique et signé, mais renommé. Il charge une bibliothèque libcurl.dll placée à côté de lui, et seule cette DLL est malveillante.
Les spécialistes parlent de DLL side-loading. Le pirate trompe un logiciel légitime pour qu’il charge une bibliothèque piégée à la place de l’originale. En février, Notepad++ avait retiré libcurl.dll de son outil de mise à jour pour éliminer ce risque de détournement.
Grâce à cette DLL, l’attaquant ajoute en arrière-plan des exceptions à l’antivirus Microsoft Defender, pour le dossier temporaire de Windows et pour C:\ProgramData. Il déchiffre ensuite MopsStealer et l’installe sous le nom RuntimeBroker.exe, avec quatre tâches planifiées pour le relancer après chaque redémarrage. Depuis son serveur de commande, il télécharge enfin des modules supplémentaires, dont un voleur d’identifiants et de données sensibles, selon Gizmochina. AIR a retrouvé MopsStealer en novembre dans trois fausses applications d’IA et dans un faux portage PC de GTA 6, recopié par 50 comptes automatisés en sept minutes.
Pour attirer ses victimes, le pirate a fait apparaître cinq de ses faux plugins dans les tendances de GitHub, avec 2 482 étoiles au total, très probablement achetées selon AIR. L’un d’eux est passé de 175 à 567 étoiles en une semaine. Au 26 novembre, skills.sh, l’annuaire de compétences de Vercel, proposait toujours une fausse copie de ponytail, avec sa commande d'installation et trois audits de sécurité réussis. Gen Agent Trust Hub, Socket et Snyk lui avaient tous les trois donné leur feu vert. En juin, les chercheurs de Trail of Bits avaient contourné ces trois outils de skills.sh avec des techniques simples.
Comment savoir si votre PC Windows est infecté par MopsStealer
Le pirate a copié neuf compétences au total, dont ponytail, agents-council et andrej-karpathy-skills. Si vous avez installé l’une d’elles sous Windows à partir d’un autre dépôt que celui de son auteur, ouvrez vos dossiers ~/.claude/skills et ~/.claude/plugins. Un fichier .exe placé à côté de gup.xml et de libcurl.dll doit vous alerter. Un RuntimeBroker.exe rangé dans C:\ProgramData\Windows\Microsoft aussi, puisque le vrai fichier de Windows se trouve dans System32. Microsoft Defender peut enfin afficher une alerte au nom de Trojan:Win64/DLLHijack.MK ! MTB.
Si vous trouvez l’un de ces fichiers, débranchez le PC du réseau et réinstallez Windows. Changez ensuite, depuis un autre appareil sain, tous les mots de passe et jetons d’accès utilisés sur cette machine, en commençant par ceux de GitHub. Avec un jeton volé au développeur Akagi201, le pirate a glissé son kit dans 20 dépôts, dont learning-cmake et ses 3 300 étoiles. Il a aussi ajouté un script automatique pour envoyer les secrets de ces projets vers une conversation Telegram. AIR conseille donc de consulter le journal de sécurité de votre compte GitHub, pour repérer des commits ou des workflows inconnus.
À l’avenir, installez une compétence depuis le dépôt de son auteur, par exemple DietrichGebert/ponytail pour ponytail. « Une contrefaçon conserve le vrai nom », préviennent les chercheurs d'AIR, qui recommandent d’évaluer une compétence sur son contenu.