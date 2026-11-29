Un utilisateur avait déjà publié une photo d'un HomePod mini rouge. Cependant, il semble avoir retiré son tweet, mais Mark Gurman l'avait cité en repartageant le post.

Mark Gurman a ensuite diffusé une image qui pourrait être la même : la boîte est posée sur une étagère, à côté d'une autre boîte de HomePod mini.