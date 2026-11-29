Le HomePod mini arrive maintenant en rouge. La marque à la pomme, qui n'avait pas sorti de produits de cette couleur depuis un moment, relance sa gamme à la couleur de la lutte contre le sida.
Une boîte de HomePod mini 2 Product(RED) a été photographiée en magasin, quelques jours avant la date de lancement précédemment évoquée. Un Apple Store ou autre point de vente agréé aurait pu l'exposer par erreur avant l'annonce officielle d'Apple.
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Des versions rouges annoncées par Bloomberg
Lundi, Bloomberg a indiqué qu'Apple préparait de nouvelles déclinaisons Product(RED) du AirPods Max 2 et du HomePod mini 2. Peu après, le journaliste Mark Gurman a précisé sur X que l'entreprise avait aussi conçu une dragonne AirPods Wrist Strap rouge et un bracelet Sport Band rouge pour l'Apple Watch.
D'après Gurman, ces produits doivent sortir « aux alentours » du 1er décembre, date de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Au moins un magasin semble toutefois avoir avancé involontairement son calendrier.
Une photo de l'emballage en circulation
Un utilisateur avait déjà publié une photo d'un HomePod mini rouge. Cependant, il semble avoir retiré son tweet, mais Mark Gurman l'avait cité en repartageant le post.
Mark Gurman a ensuite diffusé une image qui pourrait être la même : la boîte est posée sur une étagère, à côté d'une autre boîte de HomePod mini.
Sur la face avant, on voit un HomePod mini 2 avec un revêtement en maille rouge et une surface tactile blanche. Sur le côté, le nom du produit est écrit en rouge, avec en dessous ce qui semble être un petit logo (RED).
Le lieu inconnu, mais une seconde photo sur Reddit
Rien n'indique où la photo a été prise. Le profil de l'utilisateur mentionne « Aus10, Texas ». Apple a actuellement deux Stores à Austin, Domain NORTHSIDE et Barton Creek, mais cette photo pourrait aussi provenir d'un revendeur tiers.
Selon Aaron Perris, qui l'a signalé sur X, une deuxième image a été publiée sur le subreddit consacré au HomePod. On y voit une personne tenir la boîte du HomePod mini 2 Product(RED). L'utilisateur Reddit à l'origine du message, mateograph, affirme que la photo a été prise dans un Apple Store.