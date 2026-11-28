Vous faites tomber votre smartphone, il n'est pas cassé, tout va bien. Mais quand vous le ramassez, une publicité s'affiche, pour vous vendre un service, exploitant la chute qu'il vient de subir. Ce scénario de science-fiction pourrait devenir réalité et plus vite que prévu.
La bêta de One UI 9.5 a révélé une fonction inattendue : après une chute, un smartphone Galaxy peut recevoir des notifications promotionnelles pour le programme de protection Samsung Care+. Jusqu'où ira l'intrusion dans votre vie quotidienne ?
Des corrections de bugs, et … une découverte
Samsung a ouvert la bêta de One UI 9.5 à un grand nombre d'utilisateurs, ce qui change largement des habitudes du fabricant. Les testeurs ont ainsi pu repérer plusieurs changements avant la sortie officielle.
Parmi eux, la mise à jour corrige un problème lié à l'écran de confidentialité (Privacy Display) du Galaxy S26 Ultra. Mais dans les changements à venir, ces mêmes testeurs ont aussi découvert un comportement bien trop intrusif : l'envoi de messages commerciaux à la suite d'une chute de l'appareil.
Comment ça fonctionnerait ?
Lorsqu'un smartphone Samsung tombe, il mesure la hauteur de la chute et l'intensité du choc. Ces données sont transmises à l'application Garantie et Assistance, pensée comme le centre névralgique pour les services de diagnostic et de réparation. Dans One UI 9.5, cette application peut aussi envoyer des notifications publicitaires pour le plan de protection Samsung Care+ après une chute.
Un extrait de code relayé par nos confrères d'Android Authority précise les conditions de déclenchement. Ces notifications apparaissent après une chute de 90 centimètres sur une surface dure, ou après trois chutes de 60 centimètres en 30 jours.
Quand la publicité ciblée est trop intrusive
Si Samsung Care+ peut, dans la plupart des cas, se révéler préférable à l'assurance proposée par les opérateurs, est-ce que cela justifie vraiment de mettre en avant ce service de manière aussi insistante ?
Alors que de nombreux utilisateurs ont déjà vu apparaître des publicités sur un sujet dont ils venaient de parler, et que les publicités sont de plus en plus ciblées sur notre activité, est-il nécessaire d'aller encore plus loin ? Si Xiaomi affiche déjà des publicités dans l'interface du smartphone, la surveillance des chutes va encore plus loin.
Cette dernière ne prend pas seulement en compte l'activité numérique, elle tient compte de la manière dont l'appareil est manipulé physiquement.
Comment désactiver ces notifications ?
Ces notifications relèvent d'une catégorie « Marketing », activée par défaut dans One UI 9.5. Pour la désactiver :
- Ouvrir les réglages du téléphone, puis la section « Garantie et assistance »
- Appuyer sur le menu à trois points, puis sur « Paramètres »
- Aller dans « Notifications », puis « Catégories de notifications »
- Désactiver la catégorie « Marketing »
C'est de cette catégorie que proviennent les messages promotionnels pour Samsung Care+.