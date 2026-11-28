Samsung a ouvert la bêta de One UI 9.5 à un grand nombre d'utilisateurs, ce qui change largement des habitudes du fabricant. Les testeurs ont ainsi pu repérer plusieurs changements avant la sortie officielle.

Parmi eux, la mise à jour corrige un problème lié à l'écran de confidentialité (Privacy Display) du Galaxy S26 Ultra. Mais dans les changements à venir, ces mêmes testeurs ont aussi découvert un comportement bien trop intrusif : l'envoi de messages commerciaux à la suite d'une chute de l'appareil.