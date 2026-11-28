Le monospace a été largement lâché ces dernières années, au profit des SUV. Il y en a partout, de toutes les gammes et de toutes les tailles. Mais le fabricant chinois propose ici une renaissance intéressante. Le BYD Whale mesure 5,270 m de long, 1,996 m de large et 1,815 m de haut, avec un empattement de 3,130 m. Ces dimensions le rendent légèrement plus long que le Chrysler Pacifica.