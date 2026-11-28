BYD acte-t-il la renaissance du monospace avec ce minivan électrique ? Le constructeur opte pour des portes coulissantes dans un format un peu plus compact qu'un van classique, avec une autonomie solide.
À l'occasion du salon de l'automobile de Guangzhou, le constructeur chinois BYD a présenté un nouveau grand monospace baptisé Whale. C'est le premier modèle de ce type à intégrer la gamme Ocean, l'une des deux principales lignes de la marque aux côtés de la série Dynasty et de ses sous-marques Denza, Yangwang et Fang Cheng Bao. Son lancement commercial est prévu pour le premier trimestre 2027.
Dimensions et caractéristiques extérieures
Le monospace a été largement lâché ces dernières années, au profit des SUV. Il y en a partout, de toutes les gammes et de toutes les tailles. Mais le fabricant chinois propose ici une renaissance intéressante. Le BYD Whale mesure 5,270 m de long, 1,996 m de large et 1,815 m de haut, avec un empattement de 3,130 m. Ces dimensions le rendent légèrement plus long que le Chrysler Pacifica.
Contrairement aux premiers prototypes camouflés observés avant l'événement, qui affichaient des formes plus anguleuses rappelant les véhicules thermiques traditionnels, le modèle commercial reprend les codes stylistiques récents de la série Ocean. Il se distingue notamment par des arêtes adoucies et une calandre à deux niveaux. Le véhicule intègre également un capteur LiDAR sur le pavillon de toit, pour le système d'aide à la conduite de la marque.
Deux motorisations et des temps de charge réduits
Le constructeur prévoit de commercialiser le Whale en deux versions : hybride rechargeable (PHEV) et entièrement électrique (EV). Toutes deux utiliseront les batteries Blade 2.0 développées par BYD.
Côté autonomie, la version hybride rechargeable annonce jusqu'à 400 km en mode purement électrique selon le cycle d'homologation CLTC. De son côté, la variante 100 % électrique se targue d'une autonomie supérieure à 900 km par charge complète.
Pour la recharge, le modèle embarque la technologie « Flash Charging ». Le constructeur indique un temps de charge de 5 minutes pour passer de 10 % à 70 % de batterie, et de 9 minutes pour passer de 10 % à 97 %. Dans des conditions climatiques froides, avec des températures atteignant -30 °C, la charge nécessite seulement 3 minutes de plus, soit un total de 12 minutes.
Positionnement et estimations tarifaires
Avec ce véhicule, BYD ajoute un quatrième monospace à son catalogue, qui comprend déjà le Xia (série Dynasty), le Linghui M9 et le Denza D9.
Les tarifs officiels seront précisés à l'approche de la commercialisation au début de l'année 2027. Le tarif minimal du Whale est toutefois estimé autour de 45 000 dollars. Ce positionnement viendrait combler l'écart entre le Xia, affiché à partir de 37 500 dollars, et le Denza D9, dont le tarif débute à 54 000 dollars.
Si le véhicule est commercialisé en Europe, il faudra s'attendre à des prix gonflés à coups de taxes sur les véhicules électriques chinois.