Mais surtout, BMW annonce jusqu’à 912 km d’autonomie WLTP. Un chiffre particulièrement impressionnant, même s’il faut rappeler qu’il s’agit d’une valeur d’homologation, et que l’autonomie réellement observée dépendra de nombreux facteurs (la vitesse, la température, le parcours, le style de conduite, etc.).

Toujours est-il qu’une telle valeur permet même aux plus sceptiques d’envisager sereinement de longs trajets en électrique, sans avoir à planifier chaque arrêt recharge au kilomètre près. A ce sujet, la BMW i3 50 xDrive accepte jusqu’à 400 kW en courant continu et peut ainsi récupérer jusqu’à 423 km d’autonomie en seulement 10 minutes.