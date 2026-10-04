BMW dévoile sa nouvelle i3, dérivée de l’emblématique Série 3 et entièrement électrique. Au programme : jusqu’à 469 chevaux, une architecture 800 volts et surtout une autonomie annoncée pouvant atteindre 912 km. Oui, neuf cent douze !
La BMW i3 de 2026 n’a plus grand-chose à voir avec la petite citadine électrique éponyme lancée en 2013. On oublie la silhouette atypique et compacte, cette nouvelle génération prend la forme d’une véritable berline, directement intégrée à la nouvelle famille BMW Série 3 et à la plateforme Neue Klasse. Une évolution radicale, qui s’accompagne d’une fiche technique particulièrement ambitieuse.
Une Série 3 électrique au look plus épuré
Avec ses 4,76 mètres de long, la nouvelle BMW i3 adopte bien sûr les codes stylistiques de la Neue Klasse du constructeur allemand. La silhouette reste immédiatement identifiable comme une Série 3, mais BMW lui applique un traitement plus moderne, avec une face avant épurée, une signature lumineuse travaillée et des lignes particulièrement aérodynamiques.
À bord, le changement est encore plus visible. La BMW i3 inaugure notamment le nouveau BMW Panoramic iDrive, associé à un écran central de 17,9" (45,5 cm de diagonale) et à l’affichage tête haute. L’ensemble entend rendre l’habitacle toujours plus numérique, toujours plus moderne, sans forcément transformer le tableau de bord en véritable cockpit d’avion.
Sous la carrosserie, la technologie évolue également, et la nouvelle i3 repose sur une architecture 800V, ainsi que sur la sixième génération de la technologie BMW eDrive, avec de nouvelles cellules cylindriques et une recharge bidirectionnelle.
Jusqu’à 469 ch et 912 km d’autonomie
Le constructeur confirme que deux versions seront proposées au lancement. D’un côté, la BMW i3 40 xDrive et de l’autre, la BMW i3 50 xDrive. La première développe 374 ch et embarque une batterie de 82,8 kWh, pour une autonomie maximale annoncée de 710 km selon le cycle WLTP.
Mais c’est évidemment la i3 50 xDrive qui attire l’attention. Ses deux moteurs électriques délivrent jusqu’à 469 ch et 645 Nm, avec un 0 à 100 km/h effectué en 4,7 secondes, tandis que la batterie affiche une capacité nette de 108,7 kWh.
Mais surtout, BMW annonce jusqu’à 912 km d’autonomie WLTP. Un chiffre particulièrement impressionnant, même s’il faut rappeler qu’il s’agit d’une valeur d’homologation, et que l’autonomie réellement observée dépendra de nombreux facteurs (la vitesse, la température, le parcours, le style de conduite, etc.).
Toujours est-il qu’une telle valeur permet même aux plus sceptiques d’envisager sereinement de longs trajets en électrique, sans avoir à planifier chaque arrêt recharge au kilomètre près. A ce sujet, la BMW i3 50 xDrive accepte jusqu’à 400 kW en courant continu et peut ainsi récupérer jusqu’à 423 km d’autonomie en seulement 10 minutes.
BMW mise sur l’efficience pour les longs trajets
Avec cette nouvelle i3, BMW semble donc surtout vouloir rendre la voiture électrique plus naturelle sur les longues distances. Une grosse batterie, une architecture 800V et une aérodynamique travaillée doivent permettre d’espacer de manière significative les arrêts sur les grands trajets.
Une stratégie qui s’inscrit dans une réflexion plus large autour de l’efficience chez BMW, et la marque soutient notamment des projets explorant d’autres façons de produire de l’énergie à bord d’une voiture, comme ce prototype solaire développé avec des étudiants américains, capable de récupérer de l'énergie grâce à une carrosserie largement couverte de cellules photovoltaïques.
La nouvelle BMW i3 arrivera ainsi avec une promesse simple à comprendre, celle d’une berline 100% électrique capable de parcourir, sur le papier du moins, presque 1 000 kilomètres avec une seule charge.
Pour ce qui est des tarifs, il faudra débourser 59 900€ pour s’offrir la BMW i3 40 xDrive, tandis que que 65 400€ seront requis pour s’installer à bord de la version 50 xDrive. Une version M Sport Pro sera également de la fête, avec un tarif alors revu à 72 100€.