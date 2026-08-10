Le reste de la fiche technique découle de cette logique. La Luminetta pèse 1 212 livres, soit environ 550 kilos, grâce à une cellule passager en acier complétée d'aluminium, de fibre de carbone et de jonctions métalliques imprimées en trois dimensions. Ce poids plume permet aux panneaux de regagner 31 miles d'autonomie par jour, autour de 50 kilomètres, quand l'équipe a calibré son exercice sur un trajet domicile-travail de 12 miles, une vingtaine de kilomètres. Le freinage régénératif et une distribution de couple optimisée complètent le bilan. Deux places, un écran, Apple CarPlay, et voilà pour le confort : on est loin du salon roulant, et personne n'a prétendu le contraire.

Ce que Bruxelles attend du solaire embarqué

L'exercice de Clemson entre en résonance avec un chantier européen autrement plus large. Le projet SolarMoves, commandé par la Commission européenne et mené par l'organisme néerlandais TNO avec ce même Fraunhofer ISE, a publié ses conclusions en mai. L'étude a passé au crible 23 catégories de véhicules et plus de 1,3 million de kilomètres parcourus, croisés avec des données satellitaires et météorologiques relevées à Amsterdam et à Madrid. Verdict : une voiture particulière équipée de photovoltaïque intégré couvrirait jusqu'à 55 % de ses besoins annuels en Europe centrale, et jusqu'à 80 % en Europe du Sud. Si tous les véhicules neufs immatriculés entre 2024 et 2030 en étaient dotés, la demande sur le réseau européen reculerait de 15,6 térawattheures à l'horizon 2030. Soit la production annuelle de quelque 2 200 éoliennes terrestres de 3 mégawatts.

Les chercheurs recommandent d'ailleurs d'intégrer cette production au protocole d'homologation WLTP et de la reconnaître dans la directive européenne sur les énergies renouvelables, ce qui ouvrirait la porte à des incitations fiscales nationales. La comparaison avec les tentatives commerciales éclaire le reste. L'Aptera à trois roues présentée au CES revendique une soixantaine de kilomètres quotidiens au prix d'une architecture tout aussi atypique. De son côté, le modèle grand public que Lightyear annonçait à 40 000 euros n'a jamais vu le jour. La constante saute aux yeux : le solaire embarqué fonctionne quand la voiture est légère et le trajet court, et se casse les dents dès qu'on lui demande de ressembler à une berline familiale.

BMW ne vendra pas de voiture recouverte de cellules et l'assume, la Luminetta partant simplement s'exposer au CES 2027. Pour vous, l'enseignement est moins spectaculaire mais plus solide : le soleil ne remplacera pas la borne de recharge, il rognera quelques kilomètres sur la facture, à condition d'accepter une voiture qui ressemble à un poisson-coffre.