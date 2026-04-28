Le côté « personnaliser sa voiture comme un fond d'écran » peut faire sourire. Mais la technologie E Ink a une propriété qui intéresse les ingénieurs au-delà de l'esthétique : elle ne consomme de l'énergie qu'au moment du changement d'état. Une fois l'image affichée, la consommation tombe à zéro. Sur un véhicule électrique, où chaque watt compte, ce n'est pas anodin. BMW évoque aussi un usage thermique : un capot clair réfléchit davantage la lumière en été (moins de chaleur dans l'habitacle, moins de climatisation), un capot sombre absorbe la chaleur en hiver. C'est le genre d'application secondaire qui pourrait justifier le surcoût aux yeux d'un constructeur, bien plus que le changement de motif décoratif.

L'iX3 standard (sans le capot animé) arrivera aux États-Unis cet été avec 463 chevaux et une autonomie d'environ 600 km. Aucune date ni aucun tarif n'ont été communiqués pour l'option E Ink. BMW précise que l'iX3 Flow Edition « ouvre la voie à une adoption plus large sur les futurs modèles ». En clair : le capot d'abord, le reste de la carrosserie ensuite, quand le coût de production le permettra.

Après quatre ans de prototypes qui faisaient le tour des salons auto, l'encre électronique arrive enfin sous le vernis. Il ne manque plus qu'un prix pour savoir si c'est un gadget de salon de luxe ou le début d'un vrai changement.