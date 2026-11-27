Le Robot Phone premier du nom a été lancé en Chine le 12 août. Son principal élément distinctif est un capteur principal de 200 mégapixels monté sur une nacelle (gimbal) en titane, qui se déploie depuis le module arrière. Il est également doté d'un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offrant un zoom optique de 2,7x, ainsi qu'à un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Une puce d'imagerie développée en interne, la Yuguang H1, prend en charge l'encodage vidéo ARRI LogC3.