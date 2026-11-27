Le Honor Robot Phone 2 a été officialisé par le constructeur chinois. Cependant, Honor travaillerait à d'autres projets avant de présenter la seconde itération de son smartphone à caméra gimbal.
Honor n'a pas encore fixé la date de lancement de la production en série du Robot Phone 2, qui pourrait finalement être reporté. Le constructeur travaillerait en effet sur un smartphone de format différent, avec également pour positionnement central : l'appareil photo.
Une production qui reste à planifier
Selon le leaker Smart Pikachu sur Weibo, Honor n'aurait pas encore arrêté de décision sur le début de la production de masse du Robot Phone 2. Selon ce même leaker, Honor travaillerait en parallèle sur un nouvel appareil photo pour smartphone au format inédit.
Ce second produit n'a ni nom, ni fiche technique, ni période de sortie connus. On ignore s'il s'agit d'une version repensée du Robot Phone 2 ou d'un autre smartphone dédié à la photo.
Un deuxième Robot Phone confirmé par Honor
L'existence d'un successeur, elle, est confirmée par l'entreprise. Luo Wei, ingénieur en chef de l'imagerie chez Honor, a déclaré que le deuxième modèle arrivait et que la marque entendait « corriger tous les problèmes de la première génération ».
Il a aussi indiqué que Honor et ARRI, son partenaire dans l'imagerie, travaillent sur d'autres produits aux formats inédits, peut-être au nombre de deux. Il les décrit comme des formes que personne n'a encore vues ni imaginées.
Le leaker Smart Pikachu avait déjà évoqué le Robot Phone 2 le 6 novembre. Selon lui, Honor avait accéléré son développement en même temps que celui d'un autre appareil portable. Les deux produits recevraient des capteurs de 100 mégapixels travaillés avec ARRI. L'intelligence artificielle embarquée serait également améliorée, ainsi que le refroidissement.
Selon un second leaker, Honor testerait en fait deux configurations pour le capteur principal de 200 mégapixels. La première reprendrait le capteur actuel de 1/1,28 pouce. La seconde utiliserait un capteur plus grand, de 1/1,12 pouce, associé à une stabilisation renforcée. Toutefois, ces éléments ne sont pas confirmés.
Le Robot Phone 1 disponible en Chine
Le Robot Phone premier du nom a été lancé en Chine le 12 août. Son principal élément distinctif est un capteur principal de 200 mégapixels monté sur une nacelle (gimbal) en titane, qui se déploie depuis le module arrière. Il est également doté d'un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offrant un zoom optique de 2,7x, ainsi qu'à un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Une puce d'imagerie développée en interne, la Yuguang H1, prend en charge l'encodage vidéo ARRI LogC3.
En l'état, le Robot Phone 2 reste donc en attente, tandis qu'Honor poursuit ses travaux sur d'autres formes de matériel d'imagerie.