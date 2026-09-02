Au dos du téléphone, le cache coulissant en plastique paraît rudimentaire au milieu de cette débauche d’ingénierie. Fixé sur l'îlot photographique du Robot Phone, il protège pourtant le bras et son optique. C'est lui qui va bloquer leur déploiement tant qu’il n’a pas été déplacé et, en cas de casse ou de perte, cette pièce en plastoc pourra être remplacée facilement et probablement à moindre coût. Une fois libéré, le mécanisme se déploie assez vite et dans un silence que seul le léger grésillement des moteurs miniatures trahit.

L’interface photo du téléphone évite aussi l’écueil de la démonstration technologique incompréhensible. Un joystick virtuel dirige la caméra et plusieurs modes verrouillent l’inclinaison, adoptent un rendu FPV ou déclenchent une rotation. En quelques minutes, on se prend à cadrer au ras du sol ou derrière un obstacle tout en gardant l’écran face à soi.