Réservé au marché chinois, le premier Robot Phone d’Honor cache dans son dos un bras motorisé capable de stabiliser l’image et de suivre un sujet. Après une prise en main rapide, la prouesse technique impressionne vraiment, mais la chauffe et un prix avoisinant les 1 500 euros empêchent encore le coup de cœur sans réserve.
Il suffit d'une simple pression sur une icône de l'interface du Robot Phone d’Honor pour voir le téléphone déployer machinalement sa caméra principale au bout d'un bras motorisé et stabilisé. L’objectif suit alors un sujet, balaie la pièce ou vise le sol sans qu’il faille se tordre le poignet. Je fréquente peu les réseaux sociaux et n'utilise pas de stabilisateur en reportage et, pourtant, je reste bouche bée devant une telle merveille d'ingénierie.
Malgré son bras motorisé, le Robot Phone conserve un gabarit étonnamment compact. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Une prouesse de miniaturisation qui tient vraiment dans la poche
Le plus surprenant n’est pas de voir le bras du Robot Phone s’animer, mais de constater qu’Honor est parvenu à le loger dans un appareil plutôt compact. Avec son écran OLED de 6,31 pouces (16 cm de diagonale), ses 9,6 mm d’épaisseur hors bloc photo et ses 248 grammes, le Robot Phone n'a certes pas la taille de mannequin d'un iPhone Air, mais il reste moins épais que certains smartphones pliants, une fois refermés. Un exploit pour un mécanisme à quatre degrés de liberté (gimbal trois axes - panoramique, inclinaison et roulis - à laquelle s’ajoute le mouvement de bascule du bras), le tout réunissant plus de 100 composants de précision.
Le capteur principal est doté d'une définition de 200 mégapixels. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Au dos du téléphone, le cache coulissant en plastique paraît rudimentaire au milieu de cette débauche d’ingénierie. Fixé sur l'îlot photographique du Robot Phone, il protège pourtant le bras et son optique. C'est lui qui va bloquer leur déploiement tant qu’il n’a pas été déplacé et, en cas de casse ou de perte, cette pièce en plastoc pourra être remplacée facilement et probablement à moindre coût. Une fois libéré, le mécanisme se déploie assez vite et dans un silence que seul le léger grésillement des moteurs miniatures trahit.
L’interface photo du téléphone évite aussi l’écueil de la démonstration technologique incompréhensible. Un joystick virtuel dirige la caméra et plusieurs modes verrouillent l’inclinaison, adoptent un rendu FPV ou déclenchent une rotation. En quelques minutes, on se prend à cadrer au ras du sol ou derrière un obstacle tout en gardant l’écran face à soi.
Le Robot Phone possède un gimbal mécanique sur trois axes. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Un véritable caméraman de poche pour les créateurs
Digne d'un animatronique conçu par les imagineers des parcs à thème Disney, le suivi automatique qui anime le bras du Robot Phone est bluffant de simplicité et d'efficacité. Un double appui sur le visage ou la silhouette d'une personne suffit pour que le capteur principal de 200 mégapixels conserve la personne dans le cadre, avec une mise au point restée stable et sans saccade visible lors de notre démonstration.
Posé sur son support magnétique, le téléphone peut filmer seul un vlog, une démonstration, un direct ou un appel vidéo. Son grand écran offre aussi un cadrage plus confortable que celui d’une petite caméra dédiée. Lors de notre essai, le mouvement du bras s’est montré fluide et discret, tout en étant suffisamment rapide et vif pour suivre un sujet en mouvement.
L'animation lorsque le bras photographique se déplie et la prise de vue avec le téléphone. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le bras autorise aussi des selfies avec le capteur principal, des panoramas motorisés (et automatisés !) ainsi que des trajectoires difficiles à reproduire à main levée. Honor annonce une captation jusqu’en 4K à 120 images par seconde.
Le partenariat avec ARRI est l’autre excellente surprise. Loin de quelques filtres marketing, le mode ARRI Cinema donne accès au LogC3 10 bits, au Wide Gamut 3 et à plusieurs rendus prévisualisables en direct. Les vidéastes peuvent publier une image déjà stylisée ou conserver davantage d’informations avant un étalonnage dans DaVinci Resolve. L’intégration matérielle et logicielle prend ici tout son sens.
Le Robot Phone n'est pas si épais que ça à côté d'un iPhone Pro. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La chauffe et le prix nous ramènent sur terre
Cette miniaturisation à outrance a une contrepartie très concrète. Le Robot Phone chauffe vite, trop vite. Pendant la démonstration, le mécanisme bien sollicité est rapidement monté en température et est resté chaud tout au long de notre prise en main, même sans filmer.
Honor recommande d'ailleurs de ne pas dépasser les 30 minutes d’utilisation continue et propose même en Chine un module de refroidissement magnétique commercialisé environ 24 euros. D’autres prises en main de confrères ont relevé la même chauffe, gênante pour un long direct. Un bras motorisé miniature dans un châssis aussi compact pousse clairement les lois de la dissipation thermique à l’extrême.
Honor ne cherche d’ailleurs pas à éluder le problème. « Le moteur est le plus petit au monde et il présente encore des problèmes de chauffe », reconnaît Pierre-Alain Houard, directeur marketing Europe de la marque. La solidité du bras après des mois d’usage sera également à éprouver.
À gauche, le mode ARRI Cinema et, à droite, le Robot Phone en train de filmer. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Reste le prix. Le Robot Phone coûte environ 1 500 euros en Chine. Pierre-Alain Houard nous a d'ailleurs confirmé que cette première génération ne serait pas commercialisée en France, malgré les 300 000 précommandes sur le marché chinois.
Pour l'instant, à ce tarif, greffer un stabilisateur DJI à son smartphone actuel paraît plus rationnel. Sauf que connaissant le talent des ingénieurs de la marque, il est probable que la prochaine génération du Robot Phone réduise cette chauffe et devienne un vrai dilemme pour les créateurs de contenu encore bien accrochés à leur iPhone…
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