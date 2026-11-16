Qui est ARRI ?

Fondé à Munich en 1917 par August Arnold et Robert Richter, ARRI est un fabricant allemand de caméras et d’éclairages professionnels pour le cinéma. Son patronyme provient des premières lettres des noms de ses deux fondateurs.

De l’ARRIFLEX argentique aux caméras numériques ALEXA (oui !), ARRI a accompagné plus d’un siècle de tournage. Ses produits ont gagné en notoriété parmi les professionnels de la profession jusqu’à décrocher pléthore de récompenses techniques : vingt Oscars et six Emmy Awards, notamment pour la conception d’une caméra reflex 35 mm et pour l’enregistreur sur pellicule ARRILASER.

Pour l’HONOR Magic 9 Pro Max, la collaboration des deux sociétés porte essentiellement sur l’intégration du format LogC3 et non pas sur l’aspect matériel.