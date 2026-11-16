Mini chamboulement chez HONOR : cette année, le flagship du constructeur chinois sera le Magic 9 Pro Max. Le nom, d’une folle originalité, laisse présager celui qui est identifié comme son concurrent direct. Nous l’avons pris en main lors d’une rencontre avec le constructeur.
On savait qu’HONOR était épaté par les trouvailles d’Apple en matière de design. Manifestement, le constructeur ne s’est toujours pas remis du changement de look de l’iPhone. Après l’Honor 600, qui rendait un vibrant « hommage » à son modèle californien, c’est au tour du Magic 9 Pro Max de céder aux sirènes de l’esthétique selon Apple.
Un design vraiment très inspiré…
Exit donc la caméra dorsale regroupée dans une plateforme circulaire : le Magic 9 Pro Max fait siennes les deux platines arrière : l’une héberge la caméra dorsale tandis que l’autre, un poil matifiée, reprend la couleur dominante de l’appareil. Celle-ci est au choix noire, blanche ou verte : pas d’orange (so 2025…) ni de bordeaux à l’horizon.
Côté dimensions, on reste sur un produit de grande taille : 161,64 x 76,98 x 8,59 mm pour 233 grammes. Cela permet d’y loger une dalle OLED de 6,8 pouces dont la luminosité maxi en pic HDR est annoncée à 10 000 nits (2000 nits hors HDR). Si c’est le cas, il conviendra de parler d’écran éblouissant au sens littéral du terme.
Autre changement notable, la caméra dorsale est désormais composée de trois modules circulaires au lieu d’un, le téléobjectif ayant une taille disproportionnée par rapport aux deux autres. Pourquoi pas, après tout ? L’ensemble reste plaisant à regarder et surtout à prendre en main.
Après la photo, focus sur la vidéo
La caméra dorsale, justement, affiche des propriétés physiques impressionnantes : module principal équipé d’un capteur 200 Mpx (capteur 1/1,28") et d’un objectif ouvrant à f/1,57 et d’une stabilisation certifiée CIPA 8.0 (cherchez pas : y’a pas mieux pour un smartphone pour l’instant).
Le téléobjectif a lui aussi son capteur 200 Mpx (capteur plus petit 1/1,4") ainsi qu’un objectif ouvrant à f/2,6 et d’une stabilisation toujours certifiée CIPA 8.0. Enfin, l’ultra-grand-angle doit se contenter d’un capteur 50 Mpx et d’un objectif ouvrant à f/2.
Enfin, la caméra frontale est construite autour d’un capteur de 55 Mpx et d’un objectif ouvrant à f/2. Il est accompagné d’un module 3D servant au déverrouillage de l’appareil ainsi qu’à la réalisation de bokeh sur les selfies.
Si tout cela semble très correct, ce n’est pas vraiment complètement nouveau… Ou à un (gros) détail près. Après s’être associé au Studio Harcourt Paris pour le peaufinage du mode portrait, Honor s’adjoint les compétences d’ARRI pour la vidéo. Vous ne connaissez pas ARRI ? C’est que vous n’êtes pas un cinéaste professionnel (voir encadré).
OK mais concrètement, ça donne quoi ? Si, par exemple, on filme une rue à la tombée de la nuit, on souhaite généralement garder la chaleur des vitrines, l’ambiance des éclairages publics tout en captant l’action.
C’est ce que propose le mode ARRI Cinema : on choisit un traitement des couleurs et des contrastes (on parle de Look) afin de l’appliquer directement à l’enregistrement. Le rendu est visible en temps réel lors du cadrage et présente fidèlement ce qui sera enregistré. Le Magic 9 Pro Max propose 14 Looks prédéfinis auxquels peuvent s’ajouter une cinquantaine d’autres par téléchargement gratuit.
Pour les vidéastes plus exigeants, il est possible de filmer directement au format LogC3 : une fois les rushes importés dans le logiciel de montage, ils disposent d’une grande latitude de réglage colorimétrique et d’ajustement des contrastes.
Lors d’une captation réalisée en LogC3, il est possible d’appliquer temporairement un des looks pour se faire une idée du rendu, sans altérer le fichier d’origine.
Le son n’est pas oublié avec l’intégration d’un micro directionnel de « qualité cinéma » dont la démonstration qui nous a été montrée est impressionnante (forcément). Il va sans dire que nous sommes impatients et curieux d’évaluer tout cela lors d’un test !
HONOR propose en supplément trois accessoires vidéo : une coque faisant office de grip, deux téléconvertisseurs (200 et 500 mm) ainsi qu’un rig conçu avec l’accessoiriste Smallrig.
Qui est ARRI ?
Fondé à Munich en 1917 par August Arnold et Robert Richter, ARRI est un fabricant allemand de caméras et d’éclairages professionnels pour le cinéma. Son patronyme provient des premières lettres des noms de ses deux fondateurs.
De l’ARRIFLEX argentique aux caméras numériques ALEXA (oui !), ARRI a accompagné plus d’un siècle de tournage. Ses produits ont gagné en notoriété parmi les professionnels de la profession jusqu’à décrocher pléthore de récompenses techniques : vingt Oscars et six Emmy Awards, notamment pour la conception d’une caméra reflex 35 mm et pour l’enregistreur sur pellicule ARRILASER.
Pour l’HONOR Magic 9 Pro Max, la collaboration des deux sociétés porte essentiellement sur l’intégration du format LogC3 et non pas sur l’aspect matériel.
De la puissance à la pelle
Pour motoriser son bolide, HONOR a fait le choix du SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, soit le plus puissant proposé par Qualcomm en cette fin d’année. Il est accompagné de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage
Là aussi, on est curieux de voir comment l’appareil gérera la chauffe générée par la puce. Peut-il, comme l’iPhone, accepter un SSD externe afin d’y stocker les séquences filmées en direct ? Cela éviterait de saturer la mémoire interne dont la 4K est particulièrement gourmande…
Côté autonomie, on devrait être comblé, HONOR optant pour une batterie de Si-Ca de 7030 mAh. Reste à savoir si l’on pourra dépasser les deux jours d’utilisation, comme nous l’avons constaté sur l’OPPO Find X10 Pro Max. La charge filaire rapide monte à 100 Watts si l’on utilise le-chargeur-qui-va-bien (et qui n’est pas fourni, comme d’habitude) tandis que l’induction pousse le curseur jusqu’à 80 W.
La magie de l’IA et de la compatibilité Apple
Le Magic 9 Pro Max fonctionne sous MagicOS 11, basé sur Android 17. L’intelligence artificielle prend davantage de place dans l’interface et gagne même un bouton dédié sur la tranche. Gemini, Google Lens et les suggestions liées au contenu affiché à l’écran font partie des outils proposés
Honor annonce aussi une fonction capable de repérer les moments forts d’une vidéo et d’en tirer un montage sous-titré. Elle devrait arriver un peu plus tard grâce à une mise à jour.
Non content de « rendre hommage » au design et au logiciel de l’iPhone, HONOR a l’ambition de le remplacer en lui piquant ses accessoires. La compatibilité avec les AirPods est assurée, tandis que celle avec l’Apple Watch devrait arriver par une prochaine mise à jour. D’après ce que nous avons compris, elle serait dans un premier temps limitée à la réception de notifications provenant d’un Magic 9 Pro Max.
HONOR Connect assure le transfert de fichiers par Airdrop avec n’importe quel appareil d’Apple. Là aussi, on est curieux de voir jusqu’où s’immisce le constructeur dans le monde d’Apple… Et la réaction de celle-ci, généralement assez chatouilleuse dès qu’il s’agit de marcher sur son pré carré (souvenez-vous de FaceTime…)
Prix et disponibilité
HONOR a été à peu près aussi loquace que la Grande Muraille de Chine un jour de fermeture sur la disponibilité et les prix du Magic 9 Pro Max. Nous en déduisons qu’il sera disponible prochainement en France, pour un certain prix. Avec un peu d’audace, on pourrait même s’aventurer à supposer qu’il devrait être accompagné d’offres de lancement irrésistibles. À suivre, donc