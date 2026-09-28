Le Magic9 Pro Max est proposé en quatre configurations :

12 Go + 256 Go : 6 499 yuans (~968 $)

12 Go + 512 Go : 6 999 yuans (~1 043 $)

16 Go + 512 Go : 7 499 yuans (~1 117 $)

16 Go + 1 To : 8 499 yuans (~1 266 $)

Côté Pack Master Photographer, ce dernier est commercialisé au tarif de 10 999 yuans, soit environ 1 639 $.

Le téléphone est disponible en trois coloris : Vert Mousse, Argent et Noir Ombre. Pour l'instant, la disponibilité en France n'a pas été annoncée par le constructeur.