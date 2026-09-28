Pourquoi utiliser un appareil photo à 4000 euros quand on peut utiliser son smartphone et quelques accessoires additionnels permettant de booster sa qualité photo ? Honor veut remplacer votre boîtier. traditionnel par un smartphone, mais pas sans accessoires.
Honor a officiellement présenté son Magic 9 Pro Max en Chine. L'appareil a été dévoilé avec deux autres smartphones : le Magic 9 et le Magic 9 Super Edition. Son prix de départ est fixé à 6 499 yuans, soit environ 968 dollars. Ce Magic 9 Pro Max veut concurrencer les appareils photo avec des objectifs dédiés, alors, vraie innovation ou coup marketing de la part du constructeur chinois ?
Deux capteurs de 200 mégapixels à bord
L'un des éléments centraux de ce téléphone est son système photo, développé en partenariat avec ARRI. Les deux capteurs principaux affichent une résolution de 200 mégapixels chacun.
Le premier est un capteur de 1/1,28 pouce avec une ouverture f/1,57, doté d'une stabilisation optique certifiée CIPA 8.0 et d'une compensation allant jusqu'à 3 degrés. Le second, présenté comme un téléobjectif "ultra-nuit", repose sur un capteur de 1/1,4 pouce avec une ouverture f/2,6. Il intègre également la stabilisation CIPA 8.0 ainsi que le moteur de netteté AiMAGE développé par Honor.
L'appareil photo est complété par un troisième capteur grand-angle de 50 mégapixels (avec une ouverture f/2,0), une caméra de profondeur 3D, et un capteur frontal de 55 mégapixels au format carré. Ce format permet de filmer en 1:1, 16:9 ou 9:16 sans avoir à faire pivoter le téléphone.
Pour le traitement des images, Honor a intégré sa puce maison Honor Drive H1, gravée en 6 nm, avec une puissance de calcul annoncée de 18,8 TOPS/W. Elle prend notamment en charge la réduction de bruit sans perte dans le domaine RAW.
Des fonctionnalités vidéo pas en reste
Le partenariat avec ARRI n'est pas là que pour la photo, mais également pour la vidéo. Le Magic 9 Pro Max supporte le profil vidéo ARRI LogC3, destiné à faciliter l'étalonnage des couleurs en post-production.
L'appareil propose au total 87 profils colorimétriques officiels ARRI, ainsi qu'un mode ARRI Master avec des préréglages comme "Venice" ou "Southern Fujian". Une fonction baptisée ARRI Movie Live enregistre en rapport d'aspect 2.39:1 et continue la capture pendant trois secondes après l'appui sur le déclencheur.
Côté audio, Honor annonce un système de microphone directionnel qu'il décrit comme de niveau cinématographique, combinant un microphone très directionnel et un microphone omnidirectionnel.
Des accessoires optiques vendus séparément
Ce qui justifie la volonté d'Honor de positionner ce smartphone comme un véritable appareil photo, ce sont ses objectifs vendus séparément. En effet, le constructeur propose un objectif, le G500, qui se couple avec le capteur 85 mm de l'appareil, pour offrir une focale de 500 mm.
Comme ce n'est pas le seul accessoire, le G200, un autre objectif, propose quant à lui un équivalent 200 mm. Avec ceci, un kit d'extension vidéo professionnel, développé avec SmallRig est également disponible.
Écran, design, performances et autonomie
Nonobstant un appareil photo annoncé comme très performant, le Honor Magic 9 Pro Max se vante d'une dalle OLED de 6,8 pouces de diagonale, avec une luminosité pouvant atteindre jusqu'à 10 000 nits en pic. L'écran adopte la technologie LTPO, avec une fréquence variable entre 1 et 120 Hz.
Côté résistance, le smartphone est certifié IP68, IP69 et IP69K, résistant ainsi aux immersions dans l'eau. Bien évidemment, Honor a intégré sa reconnaissance faciale 3D sur la caméra frontale, afin d'améliorer la fiabilité du système par rapport à une simple caméra classique.
Côté performances, le smartphone est doté de la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la toute dernière de chez Qualcomm, gravée en 2 nm.
Quel prix pour le Magic 9 Pro Max ?
Le Magic9 Pro Max est proposé en quatre configurations :
- 12 Go + 256 Go : 6 499 yuans (~968 $)
- 12 Go + 512 Go : 6 999 yuans (~1 043 $)
- 16 Go + 512 Go : 7 499 yuans (~1 117 $)
- 16 Go + 1 To : 8 499 yuans (~1 266 $)
Côté Pack Master Photographer, ce dernier est commercialisé au tarif de 10 999 yuans, soit environ 1 639 $.
Le téléphone est disponible en trois coloris : Vert Mousse, Argent et Noir Ombre. Pour l'instant, la disponibilité en France n'a pas été annoncée par le constructeur.