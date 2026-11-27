L'année 2027 sera-t-elle celle des smartphones au format ultra large ? Parmi les constructeurs, un semblerait bien enclin à proposer une gamme de smartphones adoptant un nouveau format.
Les smartphones à écran large deviendraient-ils le nouveau format de référence ? Il faut dire que le nouveau format "passeport" proposé par les Z Fold 8 et iPhone Duo séduit largement les utilisateurs. Alors, pourquoi ne pas proposer ce format, dans un appareil non pliable ? Oppo serait sur le coup dès 2027.
Un modèle haut de gamme ?
Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent une avancée d'Oppo sur un smartphone au format « passeport ». Alors que cet appareil était initialement attendu sous le nom de Reno X, le leaker DigitalChatStation indique désormais que le constructeur chinois aurait inscrit pas moins de trois modèles de ce type dans sa feuille de route pour 2027.
Le premier d'entre eux serait un modèle de 6,35 pouces, haut de gamme, doté d'une puce MediaTek de la gamme Dimensity 9000. Niveau nom, il devrait adopter une dénomination issue de la famille Find X10 déjà existante, bien que le numéro ne soit pas encore choisi, tout dépendra de sa date de commercialisation.
Un appareil moins onéreux, et déjà un remplaçant
Le second appareil se distinguerait par une épaisseur et un poids réduits, et serait plutôt orienté vers la photo, avec un appareil photo très bien fourni. Ce second appareil serait plutôt du milieu de gamme, et pourrait correspondre au Reno X, précédemment évoqué dans d'autres rumeurs. Le leaker ne nous précise toutefois pas si ce smartphone serait doté d'une puce Qualcomm ou MediaTek.
Enfin, un troisième serait prévu pour la fin de l'année prochaine. Les chances que cet appareil rejoigne une nouvelle gamme de smartphones sont faibles. Il s'agirait en réalité, déjà, d'un successeur au premier appareil. Autrement dit, si le smartphone ultra large de la gamme Find sort en début d'année, il aurait un remplaçant dès la fin 2027.
Oppo souhaiterait en effet s'investir sur ce format large, qui a été lancé avec Huawei et son Pura X View. Reste-t-il encore à savoir si le succès escompté sera au rendez-vous.