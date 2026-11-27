Le second appareil se distinguerait par une épaisseur et un poids réduits, et serait plutôt orienté vers la photo, avec un appareil photo très bien fourni. Ce second appareil serait plutôt du milieu de gamme, et pourrait correspondre au Reno X, précédemment évoqué dans d'autres rumeurs. Le leaker ne nous précise toutefois pas si ce smartphone serait doté d'une puce Qualcomm ou MediaTek.