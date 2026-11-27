Apple travaillerait toujours sur un iPad pliable doté d’un écran de 19 à 20 pouces une fois déployé. Mark Gurman évoque désormais un prix compris entre 3 000 et 5 000 dollars pour cette tablette dont la sortie reste incertaine.
Imaginez un iPhone Duo suffisamment grand pour occuper une bonne partie de votre bureau une fois ouvert. C’est à peu près ainsi que l’on pourrait résumer le projet J312, avec une différence visible dès qu’on referme l’appareil : il n’aurait pas d’écran à l’extérieur. Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a donné de nouvelles précisions sur ce prototype alléchant sur le papier, mais qui pourrait donner des sueurs froides à votre banquier, à en croire les tarifs supposés.
Un écran géant qui ferait grimper la facture
La précédente estimation tournait autour de 3 000 dollars, un montant déjà évoqué en octobre 2025 dans notre article sur les difficultés de l’iPad pliable. Ce chiffre se retrouve aujourd’hui tout en bas de la fourchette avancée par Gurman. À l’époque, il était question d’une dalle de 18 pouces. Le format décrit aujourd’hui dépasserait de six à sept pouces la diagonale du plus grand iPad Pro. À ce stade, Apple n’a annoncé ni produit ni tarif.
Fabriquer une dalle pliable de cette taille en quantité suffisante reste l’un des obstacles, et des difficultés de production pèseraient sur le coût, auxquelles s’ajoute une question plus terre-à-terre : celle de l’encombrement. Le format pliable permettrait de glisser dans un sac un écran qu’on aurait sans doute envie de poser sur une table pour travailler. Reste à savoir si l’ensemble serait encore assez maniable pour lire ou dessiner en le tenant à la main.
C’est aussi ce qui rend le calendrier fragile. Apple aurait d’abord envisagé de présenter l’appareil en 2027, puis en 2028. L’horizon de 2029 circule depuis l’an dernier et Gurman envisage toujours que le projet reste au stade du prototype.
Un iPad géant, ou un Mac qui se plie ?
Un écran géant soulève un autre dilemme : quid du système d’exploitation ? Apple hésiterait encore entre iPadOS, macOS et un nouveau système. Avec iPadOS, on retrouverait les applications tactiles de la tablette et ses fenêtres redimensionnables. On aurait enfin la place d’afficher côte à côte un document, ses notes et un navigateur sans passer son temps à déplacer les fenêtres. Les applications disponibles resteraient celles de l’iPad.
Avec macOS, l’intérêt serait différent. On pourrait imaginer ouvrir ses logiciels de bureau sur un écran tactile de 20 pouces, puis replier le tout en fin de journée. Encore faudrait-il adapter au doigt des menus et des commandes pensés pour le pointeur. Un système conçu spécialement pour l’appareil permettrait de repenser cette interface, avec une question de plus à régler : quelles applications pourrait-on y installer ?
Apple fait déjà tourner macOS sur certains iPad en interne, selon Gurman. Ces essais servent aujourd’hui à explorer des pistes pour iPadOS. Sur une machine qui pourrait atteindre 5 000 dollars, le choix du système finirait par répondre à une question très pratique : est-ce qu’on pourrait y faire le même travail que sur son Mac, ou faudrait-il encore emporter les deux ?