La précédente estimation tournait autour de 3 000 dollars, un montant déjà évoqué en octobre 2025 dans notre article sur les difficultés de l’iPad pliable. Ce chiffre se retrouve aujourd’hui tout en bas de la fourchette avancée par Gurman. À l’époque, il était question d’une dalle de 18 pouces. Le format décrit aujourd’hui dépasserait de six à sept pouces la diagonale du plus grand iPad Pro . À ce stade, Apple n’a annoncé ni produit ni tarif.

Fabriquer une dalle pliable de cette taille en quantité suffisante reste l’un des obstacles, et des difficultés de production pèseraient sur le coût, auxquelles s’ajoute une question plus terre-à-terre : celle de l’encombrement. Le format pliable permettrait de glisser dans un sac un écran qu’on aurait sans doute envie de poser sur une table pour travailler. Reste à savoir si l’ensemble serait encore assez maniable pour lire ou dessiner en le tenant à la main.

C’est aussi ce qui rend le calendrier fragile. Apple aurait d’abord envisagé de présenter l’appareil en 2027, puis en 2028. L’horizon de 2029 circule depuis l’an dernier et Gurman envisage toujours que le projet reste au stade du prototype.