Basée en Allemagne, la société Cirrus7 s'est fait une spécialité des machines sans le moindre ventilateur, et ce, depuis sa création il y a maintenant un peu plus de quinze ans.

À l'heure actuelle, seuls trois produits sont au catalogue de Cirrus7 avec, à chaque fois, la mention « fanless » pour bien souligner ce qui fait la différence entre ses machines et la concurrence. Si le Nimbus est un produit que la marque a fait évoluer avec les années, nous parlons aujourd'hui plutôt de l'Incus qui se propose d'accueillir aussi bien des solutions AMD qu'Intel, selon la carte mère retenue, évidemment.