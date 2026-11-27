Se passer de tout ventilateur pour limiter les nuisances sonores ? Un rêve difficilement accessible sur un mini-PC, encore plus lorsque l'on parle d'un processeur doté de 24 cœurs.
La promesse faite par Cirrus7 pourrait bien convaincre de nombreux usagers de l'intérêt des mini-PC. Son Incus DeskMini B860 est effectivement en mesure d'accueillir différentes versions de processeurs Arrow Lake depuis le Core Ultra 5 225T jusqu'au puissant Core Ultra 9 285T et ses 24 cœurs.
Pas le moindre ventilateur
Basée en Allemagne, la société Cirrus7 s'est fait une spécialité des machines sans le moindre ventilateur, et ce, depuis sa création il y a maintenant un peu plus de quinze ans.
À l'heure actuelle, seuls trois produits sont au catalogue de Cirrus7 avec, à chaque fois, la mention « fanless » pour bien souligner ce qui fait la différence entre ses machines et la concurrence. Si le Nimbus est un produit que la marque a fait évoluer avec les années, nous parlons aujourd'hui plutôt de l'Incus qui se propose d'accueillir aussi bien des solutions AMD qu'Intel, selon la carte mère retenue, évidemment.
En apparence, l'Incus est un parallélépipède qui ne le distingue pas vraiment des autres mini-PC de sa catégorie. Pourtant, dès la fiche technique, on voit les ambitions de Cirrus7 : il est effectivement possible de choisir entre un processeur Ryzen 7 jusqu'au 9700X et un processeur Intel jusqu'au Core Ultra 9 285T. Oui, il est donc possible de s'offrir un mini-PC avec un processeur comptant la bagatelle de 24 cœurs, sans le moindre ventilateur.
Une performance que Cirrus7 permet grâce à l'utilisation d'un boîtier intégralement en aluminium avec des éléments de cuivre pour évacuer plus rapidement la chaleur produite. En un mot comme en cent, l'ensemble du boîtier est un gros radiateur.
Jusqu'à 24 cœurs sur Intel Arrow Lake
Il est d'ailleurs important de souligner que si la base est de mêmes dimensions (20,2 x 17,9 cm), le boîtier change de taille en fonction du processeur retenu. On parle ici de trois versions : Standard, Extended et Extreme.
Alors que la première version limite l'épaisseur du boîtier à 12,4 cm, il faut tout de même compter avec 17,2 cm sur l'extreme. Cirrus7 évoque trois scénarios en fonction du boîtier sélectionné : le standard pour des charges bureautiques classiques, l'extended pour de la production multimédia et l'extreme dès lors que l'on part sur des tâches dites « CPU-intensive », la marque cite comme exemple des travaux de rendu.
Notez qu'il est possible de boucler la configuration avec un maximum de 64 Go de mémoire vive en DDR5-5600 via les deux ports SO-DIMM disponibles. Deux emplacements aussi pour les SSD NVMe avec deux M.2 et deux SATA en 2,5 pouces. Côté connectique, on parle de 1x USB4, 1x USB-C 20 Gbps, 1x USB-A 10 Gbps, 2x USB-A 5 Gbps, 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, 1x jack audio 3,5 mm et l'inévitable RJ45 en Ethernet 2,5 GbE.
Sur le site officiel de la marque, les commandes peuvent déjà être passées avec des tarifs qui débutent à 1 065 euros, taxes comprises, pour un PC doté d'un Core Ultra 5 225T, 8 Go de DDR5 et un petit SSD de 128 Go. Tout est bien sûr configurable à l'envi, mais les prix grimpent rapidement.