Apple pourrait bien apporter du nouveau avec l'iPhone 20 Pro. Car certaines appareils de ce modèle pourraient avoir une finition en céramique !
Le lancement de la dernière Apple Watch 12 à la rentrée dernière a été l'occasion pour Apple de réintégrer un matériau que l'on n'avait plus vu depuis longtemps pour ces montres : la céramique. Et ça pourrait ne pas être seulement réservé à ces dernières, puisque l'iPhone 20 Pro, qui sera le smartphone anniversaire des 20 ans du téléphone mythique d'Apple, y aurait aussi droit (dans certaines limites).
Des composants en céramique actuellement produits dans le cadre de l'iPhone 20 Pro
Il devrait y avoir clairement un côté nouveauté avec l'iPhone 20 Pro. La semaine dernière, nous vous informions ainsi que le titane devrait faire son retour pour cette édition. Et ce ne sera pas le seul nouveau matériau dans la partie, selon l'information du leaker chinois Fixed Focus Digital.
En effet, ce dernier a indiqué dans un message posté sur Weibo qu'il avait pu avoir accès à des composants en céramique, actuellement produits pour Apple. Des composants en céramique destinés au prochaine iPhone 20 Pro, qui devrait être lancé l'an prochain.
Une édition limitée réservée à une certaine clientèle ?
Mais Apple ne compterait pas mettre de la céramique partout. Fixed Focus Digital explique que les capacités de production réservées à ces composants sont assez minimes, ce qui indiquerait que peu de composants devraient ainsi être produits. Il ne précise par contre pas s'il s'agit d'un petit élément, du dos complet ou bien si une grande partie du boîtier adopterait la céramique.
On semble dans tous les cas s'orienter vers une production très réduite d'éventuels iPhone 20 Pro en céramique. Alors, Apple prépare-t-il une version édition limitée de cet iPhone 20 Pro, qui est extrêmement important, vu qu'il doit permettre de fêter l'anniversaire du téléphone ? On espère que les prochains mois nous en apprendront plus grâce à d'éventuelles fuites.