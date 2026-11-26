Il devrait y avoir clairement un côté nouveauté avec l'iPhone 20 Pro. La semaine dernière, nous vous informions ainsi que le titane devrait faire son retour pour cette édition. Et ce ne sera pas le seul nouveau matériau dans la partie, selon l'information du leaker chinois Fixed Focus Digital.

En effet, ce dernier a indiqué dans un message posté sur Weibo qu'il avait pu avoir accès à des composants en céramique, actuellement produits pour Apple. Des composants en céramique destinés au prochaine iPhone 20 Pro, qui devrait être lancé l'an prochain.