Pour les primes CEE, vous devez faire votre demande avant de signer le devis, et si vous signez trop vite, vous risquez de perdre l'aide. Et on ne sait pas encore si une borne posée avant le 1er janvier pourra toucher la prime. Si vous prévoyez d'installer une borne en début d'année, mieux vaut donc attendre le texte avant de vous engager.

En attendant, si vous faites installer une borne dans votre logement, vous payez la pose avec une TVA à 5,5 %, et au-dessus de 3,7 kW, vous devez confier le chantier à un électricien qualifié IRVE. En copropriété, vous pouvez en plus obtenir avec le programme Advenir la moitié du prix hors taxes de votre borne et de sa pose, dans la limite de 600 euros.

Le 15 octobre, lors de l'examen du budget 2027, les députés ont rejeté trois amendements qui proposaient de rétablir le crédit d'impôt, d'après le compte rendu de séance cité par Tesla Mag. Jusqu'au 31 décembre 2025, il vous remboursait 75 % du prix d'une borne pilotable et de sa pose, dans la limite de 500 euros, et 46 932 foyers avaient profité de ce dispositif en 2024. Pour sa dernière année, il a coûté 22 millions d'euros, a rappelé en séance le rapporteur général du budget, Philippe Juvin.