La prime de 500 euros promise pour l'installation d'une borne de recharge pilotable à domicile doit être effectuve dès le 1er janvier 2027. Mais à cinq semaines de l'échéance, on ignore encore qui pourra la toucher et comment la demander.
Le Gouvernement a annoncé cette prime le 15 octobre, dans la seconde phase de son plan d'électrification. Avec une borne pilotable, vous rechargez votre voiture aux heures où l'électricité coûte le moins cher, et le ministère de l'Économie promet ainsi de « baisser le prix de la recharge électrique de 35 % ». Pour un conducteur type, cela représente une économie à 150 euros par an, soit 270 euros de recharge au lieu de 420. Depuis, l'exécutif doit encore publier le texte d'application qui fixera la liste des bornes retenues et la démarche à suivre. Selon Tesla Mag, sur la page officielle de la prime CEE pour les voitures électriques, il est toujours question uniquement de voitures.
Le gouvernement doit encore dire qui touchera la prime
Sur le site du ministère de l'Économie, le gouvernement indique que la prime sera intégrée à celle des certificats d'économies d'énergie (CEE) pour les véhicules électriques. Avec les CEE, l'État oblige les fournisseurs d'énergie et de carburant à financer des économies d'énergie chez les particuliers et les entreprises. Ce sont donc eux, et non le budget de l'État, qui paieront ces 500 euros.
Dans la page qu'il a consacrée au Mondial de l'Auto, le Gouvernement va plus loin et évoque une borne installée en maison individuelle, avec une aide « attribuée lors d'un achat d'un véhicule électrique d'occasion ». Mais le Coup de pouce « Véhicules particuliers électriques », la prime CEE versée aujourd'hui à l'achat d'une électrique, est réservé aux véhicules neufs. Le Gouvernement devra donc expliquer dans son texte d'application comment il combinera les deux primes, et si un acheteur d'électrique neuve aura droit aux 500 euros.
Vous pouvez perdre la prime en signant votre devis trop tôt
Pour les primes CEE, vous devez faire votre demande avant de signer le devis, et si vous signez trop vite, vous risquez de perdre l'aide. Et on ne sait pas encore si une borne posée avant le 1er janvier pourra toucher la prime. Si vous prévoyez d'installer une borne en début d'année, mieux vaut donc attendre le texte avant de vous engager.
En attendant, si vous faites installer une borne dans votre logement, vous payez la pose avec une TVA à 5,5 %, et au-dessus de 3,7 kW, vous devez confier le chantier à un électricien qualifié IRVE. En copropriété, vous pouvez en plus obtenir avec le programme Advenir la moitié du prix hors taxes de votre borne et de sa pose, dans la limite de 600 euros.
Le 15 octobre, lors de l'examen du budget 2027, les députés ont rejeté trois amendements qui proposaient de rétablir le crédit d'impôt, d'après le compte rendu de séance cité par Tesla Mag. Jusqu'au 31 décembre 2025, il vous remboursait 75 % du prix d'une borne pilotable et de sa pose, dans la limite de 500 euros, et 46 932 foyers avaient profité de ce dispositif en 2024. Pour sa dernière année, il a coûté 22 millions d'euros, a rappelé en séance le rapporteur général du budget, Philippe Juvin.