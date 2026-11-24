Dans le détail, la vulnérabilité touche Variations, le composant qui permet à Google de tester et de déployer de nouvelles fonctionnalités dans Chrome sans avoir à publier de mise à jour du navigateur. C'est grâce à lui que deux personnes utilisant une même version de Chrome peuvent, par exemple, disposer d'interfaces légèrement différentes. Pour piloter ces changements, le navigateur récupère auprès des serveurs de Google des données de configuration qui déterminent les fonctionnalités à activer ou à désactiver.

D'après la fiche technique de la vulnérabilité, le composant ne contrôle pas suffisamment la validité des données qu'il traite. Si Google n'a détaillé ni les données en cause ni les conditions exactes d'exploitation de la faille, l'entreprise indique qu'un pirate pourrait tirer parti de ce défaut à l'aide d'une page HTML piégée pour exécuter du code arbitraire en dehors de la sandbox de Chrome.

Or, pour rappel, cette sandbox permet d'isoler le traitement des contenus web du reste du système d'exploitation. Même lorsqu'un pirate parvient à exploiter une faille du moteur de rendu de Chrome, cette protection est censée limiter les dégâts en l'empêchant d'accéder à des ressources du système auxquelles il ne devrait pas avoir accès. S'en affranchir pourrait donc lui permettre de compromettre le PC ou le smartphone lui-même, et non plus seulement le navigateur.