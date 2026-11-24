Google vient de corriger une vulnérabilité critique qui pourrait permettre à des pirates de contourner les protections de Chrome et d'exécuter du code malveillant sur votre ordinateur ou votre smartphone Android. Le déploiement automatique du patch pourrait prendre plusieurs semaines.
Les bulletins de sécurité de Chrome égrènent d’ordinaire une longue liste de vulnérabilités, mais une seule, extrêmement sérieuse, a motivé la mise à jour publiée ce lundi 23 novembre. Identifiée sous la référence CVE-2026-134401 et découverte par les équipes de Google fin août, la faille a été classée critique, soit le plus haut niveau de gravité que l'entreprise ne retient qu'en de rares occasions. Et pour cause, son exploitation pourrait permettre à un pirate de franchir la barrière de sécurité qui sépare les contenus web du reste du système d'exploitation, au risque de compromettre votre appareil tout entier.
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Une faille critique au cœur du système d'expérimentation de Chrome
Dans le détail, la vulnérabilité touche Variations, le composant qui permet à Google de tester et de déployer de nouvelles fonctionnalités dans Chrome sans avoir à publier de mise à jour du navigateur. C'est grâce à lui que deux personnes utilisant une même version de Chrome peuvent, par exemple, disposer d'interfaces légèrement différentes. Pour piloter ces changements, le navigateur récupère auprès des serveurs de Google des données de configuration qui déterminent les fonctionnalités à activer ou à désactiver.
D'après la fiche technique de la vulnérabilité, le composant ne contrôle pas suffisamment la validité des données qu'il traite. Si Google n'a détaillé ni les données en cause ni les conditions exactes d'exploitation de la faille, l'entreprise indique qu'un pirate pourrait tirer parti de ce défaut à l'aide d'une page HTML piégée pour exécuter du code arbitraire en dehors de la sandbox de Chrome.
Or, pour rappel, cette sandbox permet d'isoler le traitement des contenus web du reste du système d'exploitation. Même lorsqu'un pirate parvient à exploiter une faille du moteur de rendu de Chrome, cette protection est censée limiter les dégâts en l'empêchant d'accéder à des ressources du système auxquelles il ne devrait pas avoir accès. S'en affranchir pourrait donc lui permettre de compromettre le PC ou le smartphone lui-même, et non plus seulement le navigateur.
Pourquoi il ne faut pas attendre la mise à jour automatique de Chrome
Si près de trois mois se sont écoulés entre la découverte de la vulnérabilité et sa correction, Google ne fait état d'aucune exploitation par des pirates à ce jour. Comme à son habitude, l'entreprise se réserve le droit de restreindre l'accès aux détails techniques de la faille tant que la majorité des internautes n'a pas installé le correctif, afin de limiter les risques d'exploitation.
Problème, Google prévoit d'étaler le déploiement de sa mise à jour sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Au vu des risques encourus en cas de compromission (vol de documents personnels et d'identifiants, détournement de comptes en ligne, installation de logiciels espions ou encore de ransomwares), on ne saurait trop vous conseiller de forcer la mise à jour de Chrome sans attendre.
Sur Windows et macOS, rendez-vous dans la rubrique « À propos de Chrome » depuis les paramètres du navigateur, ou saisissez chrome://settings/help dans la barre d'adresse pour lancer la recherche de mises à jour. Sur Linux, passez par le gestionnaire de paquets de votre distribution.
Assurez-vous de disposer de la version 158.0.8127.88 ou 158.0.8127.89 sur Windows et macOS, ou 158.0.8127.88 sur Linux (ou d'une version plus récente), et n'oubliez pas de relancer votre navigateur pour appliquer le patch. Sur Android, le correctif est intégré à la version 158.0.8127.92 de Chrome, dont vous pouvez vérifier la disponibilité sur le Play Store.
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