L’étude porte sur 50 numéros inconnus en tête des recherches dans 32 pays. Ensemble, ils ont généré 13,2 millions de requêtes. Sept numéros sur dix sont liés à des fraudes et concentrent 72 % des requêtes (9,5 millions), contre 18 % pour les appels légitimes et 10 % pour les numéros suspects non vérifiés. Dans le volume frauduleux, 41 % des recherches concernent du harcèlement, 23 % des pièges financiers et 16 % du démarchage. Selon Dominykas Simkus, responsable produit senior, les fraudeurs partent d’informations déjà divulguées et associées à un numéro, puis posent des questions anodines pour en obtenir davantage. Ils peuvent aussi usurper le numéro affiché pour imiter une banque ou la police, parfois avec des appels générés par IA.