Surfshark ajoute à ses forfaits One et One+ un filtre qui repère les appels frauduleux sur Android et iOS. L’application compare chaque numéro inconnu à une base de numéros signalés, puis prévient l’utilisateur ou, sur Android, peut bloquer l’appel.
Nous rapportions en août que Surfshark filtrait déjà les SMS frauduleux sur iOS et Android, avec un tri dans le dossier Indésirables sur iPhone et une alerte sur Android. L’éditeur s’attaque maintenant aux appels et publie une étude sur les numéros inconnus.
Un filtre usr iOS, un vrai blocage sur Android
Quand un numéro inconnu vous appelle, l’application le compare à une base de numéros déjà signalés. Surfshark assure qu’elle n’enregistre pas les conversations, ne surveille pas les appels privés et n’utilise pas vos données personnelles pour entraîner des modèles d’IA. Sur Android, elle repère les fraudes et le démarchage. En fonction du réglage, l'utilisateur reçoit un avertissement, ou l’appel est bloqué avant même que le téléphone sonne. Sur iPhone, une notification s’affiche sur l’écran d’appel avec l’une des sept catégories (fraude, démarchage, santé, services publics, administrations, collecte de fonds, services financiers). L'utilisateur peut décider de répondre ou non. En revanche, il n’y a pas de blocage automatique sur iOS.
L’étude porte sur 50 numéros inconnus en tête des recherches dans 32 pays. Ensemble, ils ont généré 13,2 millions de requêtes. Sept numéros sur dix sont liés à des fraudes et concentrent 72 % des requêtes (9,5 millions), contre 18 % pour les appels légitimes et 10 % pour les numéros suspects non vérifiés. Dans le volume frauduleux, 41 % des recherches concernent du harcèlement, 23 % des pièges financiers et 16 % du démarchage. Selon Dominykas Simkus, responsable produit senior, les fraudeurs partent d’informations déjà divulguées et associées à un numéro, puis posent des questions anodines pour en obtenir davantage. Ils peuvent aussi usurper le numéro affiché pour imiter une banque ou la police, parfois avec des appels générés par IA.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Le démarchage téléphonique est interdit sans accord préalable depuis le 11 août, sauf si vous êtes déjà client et que l’appel concerne votre contrat. Nous avons constaté pourtant en novembre que les appels continuaient, avec 43 000 signalements à la DGCCRF entre début août et fin septembre. Pour l’usurpation, l’Arcep impose depuis désormais une nouvelle règle .Depuis janvier, quand un appel venu de l’étranger affiche un numéro de mobile français (06 ou 07) sans qu’on puisse vérifier qu’il appartient à l’appelant, le téléphone affiche “numéro masqué” à la place. Cette barrière agit chez les opérateurs, alors que Surfshark agit directement sur le téléphone.
Bien sûr, il existe des alternatives gratuites. Nous présentions en avril les filtres intégrés à iOS et Android, l’application Orange Téléphone, accessible à tous les abonnés mobiles, et Saracroche, un projet indépendant financé par les dons, qui bloque automatiquement les appels suspects. Surfshark intègre la fonction à ses forfaits. La formule One comprend un VPN, un bloqueur de publicités, un antivirus et la surveillance des fuites de données, tandis que One+ ajoute Incogni, qui retire vos données personnelles du web. Pour activer cette nouvelle protection, il faut choisir la protection des appels dans l'application et accorder les autorisations demandées.