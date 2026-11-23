Samsung a pour habitude de renouveler sa gamme de montres connectées tous les ans. Mais cette habitude vaut-elle encore le coup, et tiendra-t-elle encore longtemps ? Et surtout, est-elle vraiment utile ?
Samsung envisagerait de ne pas commercialiser de nouvelles montres connectées Galaxy Watch en 2027. Le constructeur passerait ainsi à un cycle de lancement de deux ans, mettant un terme à une habitude de neuf années de sorties annuelles, débuté en 2018 avec la première Galaxy Watch.
Un contexte financier tendu pour Samsung
Ce changement de calendrier s'expliquerait davantage par des pressions financières que par une simple volonté de repenser le rythme de renouvellement des produits. L'objectif serait de réduire les frais liés au développement et au marketing, alors que la division mobile de Samsung aurait enregistré des pertes durant deux trimestres consécutifs et que la hausse du coût des processeurs et de la mémoire pèse sur ses bénéfices.
Par ailleurs, la Galaxy Watch 9, sortie cette année, n'aurait pas atteint ses objectifs de vente. Après la hausse de prix subie, ce n'est pas si étonnant. Surtout que les différences avec la version précédente ne sont pas majeures.
Ainsi, espacer la sortie des montres connectées serait une solution intéressante pour réduire les coûts. Samsung prévoit également du mouvement sur les smartphones, avec une réduction de 20 % de la production de Galaxy A. Pour les futurs Galaxy S27, c'est environ 70 % de la production qui sera dédiée aux versions Pro et Ultra, les plus rentables.
Samsung ne serait pas le premier
Ce changement de rythme potentiel intervient quand la nécessité de changer d'appareil tous les ans fait débat. Les changements et améliorations d'une année sur l'autre restant plutôt modestes. Sur le marché des montres, Apple le fait déjà avec une période de deux ans entre deux versions de l'Apple Watch Ultra, se contentant de lancer une nouvelle couleur pour qu'on n'oublie pas la gamme.
Pour les acheteurs, un cycle de deux ans pourrait laisser le temps à Samsung de concevoir des évolutions matérielles significatives. La question reste néanmoins de savoir si cette politique de réduction des coûts aura également une incidence sur la qualité des logiciels et sur le suivi à long terme des appareils existants.