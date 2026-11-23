Ce changement de calendrier s'expliquerait davantage par des pressions financières que par une simple volonté de repenser le rythme de renouvellement des produits. L'objectif serait de réduire les frais liés au développement et au marketing, alors que la division mobile de Samsung aurait enregistré des pertes durant deux trimestres consécutifs et que la hausse du coût des processeurs et de la mémoire pèse sur ses bénéfices.