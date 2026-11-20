Pour comprendre l'intérêt du Lockdown Mode, il faut regarder comment les attaques les plus sophistiquées fonctionnent. Lorsqu'un site malveillant exploite une faille du navigateur, le code exécuté se retrouve normalement confiné dans un environnement isolé, appelé sandbox. Pour atteindre le système d'exploitation, les pirates doivent alors trouver une seconde vulnérabilité leur permettant de franchir cette barrière.

Le processus chargé des opérations graphiques constitue une cible de choix. Plus privilégié que celui qui affiche les pages web, il fait intervenir de nombreux composants, des bibliothèques graphiques aux pilotes du matériel. Or, les sites peuvent solliciter ce processus à travers les interfaces WebGL, WebGL2 et WebGPU, utilisées pour afficher des jeux, des cartes interactives ou des applications graphiques complexes.

C'est donc l'accès à ces fonctions graphiques que Microsoft veut supprimer avec son Lockdown Mode. En désactivant ces trois interfaces, Edge empêcherait les sites d'exploiter les vulnérabilités qu'elles pourraient rendre accessibles. Une démarche qui prolonge celle d'Enhanced Security Mode, protection introduite dans Edge en 2022 pour permettre la désactivation du compilateur JavaScript à la volée (JIT), autre cible privilégiée des pirates.