Microsoft teste une nouvelle protection destinée aux internautes particulièrement exposés aux cyberattaques. Baptisée Lockdown Mode, elle désactive plusieurs fonctions du navigateur pour compliquer la tâche des pirates, quitte à empêcher certains sites web de fonctionner correctement.
Et si, pour mieux résister aux cyberattaques, les navigateurs devaient apprendre à en faire moins ? C'est le pari de Microsoft avec Lockdown Mode, une nouvelle protection expérimentale pour Edge, inspirée du mode Isolement d'Apple. Plutôt que de compter uniquement sur les correctifs de sécurité, l'entreprise entend empêcher les sites malveillants d'accéder à des composants susceptibles de présenter des vulnérabilités. Une approche radicale, pensée avant tout pour les personnes exposées aux attaques ciblées, comme les journalistes, les responsables d'entreprise ou les chercheurs en cybersécurité.
Protégez votre entreprise gratuitement pendant 30 jours
Découvrez Bitdefender Ultimate Small Business Security et protégez votre activité contre les cybermenaces. Aucune coordonnée bancaire requise.
Empêcher les pirates de sortir du navigateur
Pour comprendre l'intérêt du Lockdown Mode, il faut regarder comment les attaques les plus sophistiquées fonctionnent. Lorsqu'un site malveillant exploite une faille du navigateur, le code exécuté se retrouve normalement confiné dans un environnement isolé, appelé sandbox. Pour atteindre le système d'exploitation, les pirates doivent alors trouver une seconde vulnérabilité leur permettant de franchir cette barrière.
Le processus chargé des opérations graphiques constitue une cible de choix. Plus privilégié que celui qui affiche les pages web, il fait intervenir de nombreux composants, des bibliothèques graphiques aux pilotes du matériel. Or, les sites peuvent solliciter ce processus à travers les interfaces WebGL, WebGL2 et WebGPU, utilisées pour afficher des jeux, des cartes interactives ou des applications graphiques complexes.
C'est donc l'accès à ces fonctions graphiques que Microsoft veut supprimer avec son Lockdown Mode. En désactivant ces trois interfaces, Edge empêcherait les sites d'exploiter les vulnérabilités qu'elles pourraient rendre accessibles. Une démarche qui prolonge celle d'Enhanced Security Mode, protection introduite dans Edge en 2022 pour permettre la désactivation du compilateur JavaScript à la volée (JIT), autre cible privilégiée des pirates.
Un navigateur plus sûr au détriment de certaines fonctionnalités
D'après les analyses de Microsoft, la version actuelle du Lockdown Mode aurait permis de neutraliser environ 60 % des exploitations de failles d'élévation de privilèges observées dans la nature depuis février 2022.
Une sécurité supplémentaire qui risque toutefois de perturber la navigation, puisque sans WebGL ni WebGPU, des jeux en ligne, des services de cartographie, des outils de conception ou des visualisations interactives pourraient ne plus fonctionner correctement. Microsoft a donc prévu de permettre aux internautes d'autoriser les sites de confiance, sans désactiver la protection sur l'ensemble du web.
Pour le moment, le Lockdown Mode est uniquement disponible à titre expérimental dans Edge Canary. Pour l'essayer, il faut activer le flag edge://flags/#edge-sdsm-plus, redémarrer le navigateur, puis sélectionner le mode Strict dans les paramètres de sécurité renforcée. Les options de blocage WebGL et WebGPU doivent également être activées. Un indicateur doit alors apparaître dans la barre d'adresse lorsque le navigateur bloque l'utilisation de WebGL ou WebGPU sur une page.
Microsoft compte étendre progressivement ces restrictions à d'autres fonctions du navigateur. L'entreprise n'a pas encore communiqué de calendrier pour leur arrivée dans la version stable d'Edge.
- Compatibilité avec les extensions Chrome
- Espaces de travail appréciables en travail collaboratif
- Très bonnes performances