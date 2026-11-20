Les radios commerciales, elles, ont des listes de lecture courtes avec les mêmes titres qui reviennent sans cesse. Chez Spotify et d’autres concurrents, la découverte passe plutôt par un algorithme. Ce dernier propose la suite à partir de l’historique d’écoute de chaque utilisateur. Deux personnes n’entendent donc pas forcément la même chose.

Apple Music Radio fonctionne encore différemment. Chaque station diffuse le même programme en direct pour tous ses auditeurs. Des animateurs, comme Zane Lowe, y présentent les titres et reçoivent les artistes en interview. Pour lui, un disque partagé par quelqu’un prend du sens grâce à son contexte. Le service compte aujourd’hui six stations en continu, sans publicité. Elles sont accessibles dans l’application Apple Music, abonné ou non. Nous rapportions en décembre 2024 l’arrivée de trois radios dédiées à l’électro, à la musique latine et aux titres calmes.