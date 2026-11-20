Zane Lowe, directeur créatif mondial d’Apple Music, affirme que la radio du service attire plus de 50 millions d’auditeurs uniques chaque mois. Dans un entretien il explique aussi pourquoi Apple préfère des animateurs aux recommandations automatiques.
Lancée il y a onze ans sous le nom de Beats 1, la radio d’Apple Music a désormais un chiffre d’audience à afficher. Il vient de Zane Lowe, dans un entretien de Billboard.
Apple parie sur des animateurs plutôt que sur un algorithme
Zane Lowe chiffre l’audience de la radio à plus de 50 millions d’auditeurs uniques par mois. Il ajoute au passage qu’en 2026, la radio a diffusé plus de 6500 artistes. Plus de la moitié de ces derniers, environ 3 300, sont nouveaux ou émergents. Certains en sont à leur premier titre, ou à leur premier EP.
Les radios commerciales, elles, ont des listes de lecture courtes avec les mêmes titres qui reviennent sans cesse. Chez Spotify et d’autres concurrents, la découverte passe plutôt par un algorithme. Ce dernier propose la suite à partir de l’historique d’écoute de chaque utilisateur. Deux personnes n’entendent donc pas forcément la même chose.
Apple Music Radio fonctionne encore différemment. Chaque station diffuse le même programme en direct pour tous ses auditeurs. Des animateurs, comme Zane Lowe, y présentent les titres et reçoivent les artistes en interview. Pour lui, un disque partagé par quelqu’un prend du sens grâce à son contexte. Le service compte aujourd’hui six stations en continu, sans publicité. Elles sont accessibles dans l’application Apple Music, abonné ou non. Nous rapportions en décembre 2024 l’arrivée de trois radios dédiées à l’électro, à la musique latine et aux titres calmes.
Nul doute sur un point : Apple Music est indéniablement le concurrent le plus féroce face à Spotify, et les usagers de plus en plus nombreux ne s’y trompent pas. Il s’agit de l’un des services de streaming musicaux offrant le plus de fonctionnalités et la meilleure qualité audio pour le prix demandé pour profiter de l’abonnement. Avec ses 100 millions de musiques en qualité lossless, son contenu personnalisé et une accessibilité sans faille (que l’on possède du hardware de chez Apple ou pas), il s’agit d’un concurrent de taille face au géant suédois.
Le départ a pourtant été discret. Les artistes que connaissait Zane Lowe depuis la BBC n’ont pas répondu présent. Apple s’est donc tournée vers des artistes débutants. La semaine du lancement, il a diffusé en exclusivité « Ocean Eyes » de Billie Eilish.
Soulignons que ces chiffres ne proviennent que de cet entretien et Zane Lowe ne précise pas la part des auditeurs avec et sans abonnement, ni entre les six stations proposées.