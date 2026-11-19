CyberGhost sort enfin le grand jeu pour le Black Friday 2026 ! Le VPN, noté 9,8/10 par la rédaction de Clubic, voit son prix chuter à seulement 1,99 €/mois, avec 4 mois offerts. Une promotion de -83 %, particulièrement attractive pour le streaming et pour protéger ses appareils sans se ruiner !
Le Black Friday bat son plein chez les spécialistes de la cybersécurité, et CyberGhost n'a visiblement pas l'intention de laisser toute la place à ses concurrents. Le fournisseur dégaine une nouvelle promotion sur son abonnement longue durée : 1,99 €/mois pendant 2 ans, avec 4 mois supplémentaires offerts, soit 28 mois de protection pour seulement 55,72 €.
Chez Clubic, CyberGhost reste l'une de nos références. Avec sa note de 9,8/10 à notre test, son interface accessible, son vaste réseau de serveurs et ses fonctionnalités de sécurité, il coche de nombreuses cases. À ce tarif Black Friday, son rapport qualité-prix devient particulièrement convaincant.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
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- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
Pourquoi choisir CyberGhost pour le Black Friday ?
- 83 % de réduction et 4 mois offerts : profitez de 28 mois d'abonnement à seulement 1,99 €/mois en moyenne, soit 55,72 € payés en une seule fois.
- 45 jours satisfait ou remboursé : testez le VPN et demandez un remboursement si le service ne vous convient pas, conformément aux conditions de la garantie.
- Jusqu'à 7 appareils protégés simultanément : sécurisez vos connexions sur PC, Mac, smartphone et tablette avec un seul abonnement.
Black Friday : CyberGhost franchit la barre symbolique des 2 € par mois
C'est l'un des seuils psychologiques les plus intéressants du marché des VPN. Avec sa nouvelle offre Black Friday, CyberGhost fait passer son abonnement à long terme sous la barre des 2 € par mois, tout en ajoutant quatre mois gratuits à sa formule de deux ans.
Concrètement, l'abonnement est proposé à 55,72 € pour 28 mois de service, payable en une seule fois lors de la souscription. Le tarif de 1,99 €/mois correspond donc à une moyenne, et non à un prélèvement mensuel.
La remise annoncée de 83 % est calculée par rapport à l'abonnement mensuel classique, affiché à 11,99 €. Un écart particulièrement important pour les utilisateurs qui comptent conserver leur VPN pendant plusieurs années.
Attention toutefois aux conditions de renouvellement : à l'issue des 28 premiers mois, l'abonnement se renouvelle automatiquement au tarif affiché de 55,72 € par an, sauf résiliation préalable. Un détail à garder en tête pour profiter pleinement de la promotion.
Le meilleur VPN selon Clubic, à prix mini pour le Black Friday
CyberGhost ne se contente pas de proposer un tarif séduisant. C'est aussi un service VPN mature, régulièrement apprécié dans nos tests pour sa simplicité d'utilisation et son bon équilibre entre sécurité, fonctionnalités et performances. Le fournisseur s'appuie sur un réseau de plusieurs milliers de serveurs répartis dans une centaine de pays. De quoi disposer de nombreuses possibilités de connexion, en France comme à l'étranger.
CyberGhost propose également des serveurs optimisés pour le streaming et le téléchargement P2P, ainsi que la prise en charge de protocoles modernes tels que WireGuard et OpenVPN.
Côté sécurité, on retrouve le chiffrement des communications, la protection contre les fuites DNS et un Kill Switch automatique chargé d'interrompre la connexion Internet en cas de déconnexion accidentelle du VPN.
Autre argument particulièrement intéressant pour les familles : un seul abonnement permet de connecter jusqu'à 7 appareils simultanément. Ordinateurs, smartphones et tablettes peuvent ainsi bénéficier de la protection du VPN sans avoir à multiplier les abonnements.
Enfin, CyberGhost accompagne son offre longue durée d'une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, un délai confortable pour tester ses performances sur ses propres appareils.
✅ Les points forts
- Un tarif Black Friday de seulement 1,99 €/mois, soit 83 % de réduction annoncée.
- Quatre mois offerts, pour un total de 28 mois de protection.
- Jusqu'à sept appareils connectés simultanément.
- Un réseau mondial étendu, avec des serveurs optimisés pour le streaming et le P2P.
- Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
❌ Les limites
- Le meilleur tarif nécessite de payer 55,72 € dès la souscription.
- Un renouvellement automatique à 55,72 € par an après la période promotionnelle.
- Des performances qui peuvent varier selon les serveurs et les distances.
- Certaines fonctionnalités, comme l'adresse IP dédiée, restent payantes.
- Une expérience utilisateur et des fonctionnalités qui diffèrent selon les plateformes.
À 1,99 €/mois pendant 28 mois, CyberGhost propose une offre Black Friday particulièrement convaincante. La baisse de prix, les quatre mois offerts et la qualité globale du service constituent une combinaison intéressante pour les internautes à la recherche d'un VPN fiable et abordable.
Évidemment, tout le monde n'a pas besoin d'un abonnement de plus de deux ans. Mais pour ceux qui utilisent régulièrement un VPN, cette formule à long terme représente un investissement relativement limité.
Notre verdict : une excellente opportunité de profiter de l'un des VPN les mieux notés par Clubic à un tarif particulièrement compétitif.
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Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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