C'est l'un des seuils psychologiques les plus intéressants du marché des VPN. Avec sa nouvelle offre Black Friday, CyberGhost fait passer son abonnement à long terme sous la barre des 2 € par mois, tout en ajoutant quatre mois gratuits à sa formule de deux ans.

Concrètement, l'abonnement est proposé à 55,72 € pour 28 mois de service, payable en une seule fois lors de la souscription. Le tarif de 1,99 €/mois correspond donc à une moyenne, et non à un prélèvement mensuel.

La remise annoncée de 83 % est calculée par rapport à l'abonnement mensuel classique, affiché à 11,99 €. Un écart particulièrement important pour les utilisateurs qui comptent conserver leur VPN pendant plusieurs années.

Attention toutefois aux conditions de renouvellement : à l'issue des 28 premiers mois, l'abonnement se renouvelle automatiquement au tarif affiché de 55,72 € par an, sauf résiliation préalable. Un détail à garder en tête pour profiter pleinement de la promotion.